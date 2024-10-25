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小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

記者劉宛欣／綜合報導

天王周杰倫將於12月5日至8日在台北大巨蛋開唱，開賣日89萬人上線搶15萬張門票全數賣光，創下史上最難買紀錄，引起現象級討論。藝人小鐘日前控訴海產向他要4張票，得知沒有結果後就已讀不回，讓他直言海產已經得罪他了，對此，海產25日透過Instagram公開道歉，反省表示「會好好警惕自己禮貌怎麼寫與好好實踐」。

▲海產向小鐘道歉。（圖／翻攝自小姐不熙娣、海產Instagram）

▲海產向小鐘道歉。（圖／翻攝自小姐不熙娣、海產Instagram）

海產25日在Instagram發文向小鐘道歉，內文寫下「鐘哥，身為一個晚輩，卻用輕藐的態度面對與鐘哥的談話，有求於鐘哥卻沒有即時的回覆，深感抱歉」，接著他也回覆批評他的網友道「對於網友們的指教，好好醒悟與反省，與長輩談話更謹言慎行，並好好警惕自己『禮貌』怎麼寫與好好實踐」，他透露事發後已經發私訊向小鐘致歉，對於佔用公共資源也感到抱歉。

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▲海產向小鐘道歉。（圖／翻攝自小姐不熙娣、海產Instagram）

▲海產道歉文。（圖／翻攝自海產Instagram）

此前，小鐘在《小姐不熙娣》透露，某天收到海產訊息，要他幫忙買4張周杰倫演唱會門票，「我們很早就先登記好了，海產就問我有沒有票，他要4張，我還趕快聯絡我姐，但已經截止呈報出去。」海產聽到門票無望，表示要改去問他的老大吳宗憲，小鍾則回應：「你人脈很廣，應該要得到！」不料卻被對方已讀不回，再無音訊，讓他相當不滿，直接在節目上曬出對話截圖。

小鐘罕見動怒說：「我覺得晚輩不回就算了，重點是他每次傳訊息給我，我是一分鐘內回他，我覺得現在晚輩，他就是半小時到兩、三個小時才回你，他就是覺得『你應該要幫我買得到票』。」小S也認為海產沒禮貌：「他直接問還嘲笑你？」

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