裘海正揭受訓過程「夾臀貼牆壁練儀態」　瘦身結果…劉文正放棄了

記者陳芊秀／綜合報導

藝人裘海正過去隸屬「偶像始祖」劉文正旗下，與方文琳、伊能靜組成了「飛鷹三姝」，時隔多年3人各自擁有一片天。她婚後淡出演藝圈，仍是外界關注焦點，最近遭酸民批評變老、變肥，不但展現高EQ回應，更分享一段演說片段，談以前受訓的經歷。

▲裘海正婚後淡出歌壇，被酸發福高EQ回應。（圖／翻攝自臉書）

裘海正上傳一段演講片段，談到她出道前在模特兒公司受訓。面對眾多高挑纖瘦的模特兒，驚訝形容：「就像一群牙籤和紙片人，飄來飄去在你面前。」回憶起當時的訓練，她提到需要緊貼牆壁來訓練儀態，「肩膀、腰、臀部都要緊貼著，那些紙片人甚至可以貼著那裡睡覺，真的像壁紙一樣。」好不容易等到午餐時間，她也感受到其他人的異樣眼光，像是在說：「裘海正妳還敢吃啊。」

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▲裘海正近日分享演說片段，回憶入行受訓要貼牆壁，在模特兒公司見到一群紙片人。（圖／翻攝自臉書）

經過3個月的特訓，裘海正終於瘦了一公斤，連恩師劉文正也忍不住說：「算了算了，饒過她吧，她不是要當模特兒，她是當歌手。」隨後，她正式踏入歌壇。雖然只是小片段，仍吸引大批網友笑回「最喜歡聽海正姐演講了，言之有物，而且幽默風趣呈現真理，百聽不厭」、「海正是歌手，跟身材無關吧」、「38，紙片人，劉文正，在我世界裏都是傳說」。

▲裘海正以歌手正式出道。（圖／翻攝自臉書）