小孟老師／10月28日星座運勢　天秤3運爆發！

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：完善售後服務

感情：快樂幸福起點

財運：短線投資有賺

幸運色：大紅色

貴人：金牛

小人：處女

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雙子座

工作：認真提高品質

感情：承認愛情的美

財運：建立多元資產

幸運色：銀色

貴人：天蠍

小人：魔羯

天秤座

工作：事業創造未來

感情：得到愛人擁抱

財運：客戶大量買進

幸運色：橘色

貴人：魔羯

小人：天蠍

【土象星座】

魔羯座

工作：時刻推銷自己

感情：愛情堅若磐石

財運：漸漸開始獲利

幸運色：藍色

貴人：處女

小人：牡羊

金牛座



工作：勇於追逐夢想

感情：心靈情緒平靜

財運：降低日常消費

幸運色：銀色

貴人：巨蟹

小人：天秤

處女座

工作：取得考試資格

感情：溫暖細心照顧

財運：研究國際貨幣

幸運色：橘色

貴人：雙子

小人：射手

【水象星座】

巨蟹座

工作：支援激發信心

感情：易獲異性青睞

財運：正財收入穩定

幸運色：黑色

貴人：水瓶

小人：金牛

天蠍座

工作：肯定自我付出

感情：開心愉快相處

財運：前期投資回報

幸運色：紫色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

雙魚座

工作：不再猶豫不決

感情：沐浴在愛河中

財運：投資實力增加

幸運色：橙色

貴人：雙魚

小人：獅子

【火象星座】

牡羊座

工作：專案特別處理

感情：聊一聊心事好

財運：善用科技賺錢

幸運色：亮紅色

貴人：天秤

小人：雙子

獅子座

工作：為了工作奉獻

感情：舊情人回頭草

財運：投資眼光獨特

幸運色：玫瑰色

貴人：射手

小人：水瓶

射手座

工作：學習瞭解客戶

感情：約會進展順利

財運：瞭解市場動態

幸運色：棕色

貴人：獅子

小人：雙魚

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。