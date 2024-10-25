FTISLAND明高雄開唱！崔敏煥「捲性交易爭議」遭告發　韓警確定開查

記者張筱涵／綜合報導

前女團LABOUM成員律喜近日在其YouTube頻道公開前夫、FTISLAND成員崔敏煥的爆料，並曝光了一段疑似崔敏煥涉及性交易的錄音，引發廣泛討論。據悉，目前已有網友針對此事向警方告發。

▲律喜爆崔敏煥和聲色仲介的對話錄音檔。（圖／翻攝自Instagram／minhwan12、yul._.hee）



律喜於24日晚間在個人頻道「律喜的家」中上傳了一段影片，揭露離婚的真正原因與崔敏煥頻繁出入聲色場所且愛叫小姐，酒後的壞習慣完全改不了，她也曾在全家人聚會場合，被喝醉的前夫拿錢塞胸部，或是捏胸摸重要部位，這些行為令她感到難以忍受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於律喜上傳的影片中有崔敏煥和男性友人的對話錄音，疑似請求安排女性陪侍，並提及付款與預訂飯店的細節，該錄音曝光後，一位網友隨即透過國民申訴平台告發崔敏煥及仲介人，指控他們涉嫌違反《性交易防治法》。警方已經針對崔敏煥涉嫌出入性交易場所的指控展開立案前調查（內查）。

所謂「立案前調查（입건 전 조사）」是指在正式調查開始前進行的內部調查階段，通常根據國民申訴平台接收到的告發內容，是否轉換為正式調查將取決於立案前調查的結果。

崔敏煥目前擁有3名孩子的監護權，並在節目《超人回來了》中展示單親爸爸的生活。然而，隨著爆料與錄音公開，不少觀眾要求讓他退出，對此，《超人回來了》節目方回應表示，正在核實事實，將視情況做出進一步決定。

截至本篇出稿，崔敏煥所屬經紀公司FNC娛樂都未做出回應，且另一點值得關注的是，FTISLAND將於明（10月26日）在高雄流行音樂中心開唱，《2024 FTISLAND LIVE 'PULSE' IN KAOHSIUNG》是否會受到影響以及他是否會來台也成為焦點。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。