苦苓出國半夜「倒在血泊中」！領隊動作超詭異他發毛：像怕留罪證

記者劉宛欣／綜合報導

知名作家苦苓近日在節目上，分享了一段他在國外旅行時的離奇受傷經歷，讓人聽了毛骨悚然。他透露這件事發生在他參加跟團出國旅遊時，某天晚上發現自己在旅館地板上醒來，仔細一看才知自己倒在血泊中，一旁的領隊第一反應竟是將地上血擦乾，而不是關心他的傷勢，事後的一連串發展也讓他想不透。

▲苦苓分享出國的離奇經歷。（圖／翻攝YT／新聞挖挖哇！）

苦苓透露當時他與同團的旅伴們喝酒聚會後，與領隊共住一間房，半夜醒來時發現自己倒在地上，頭部流血不止，詭異的是，領隊蹲在地上盯著他，見他醒來第一時間並未立即幫助他處理傷口，而是先急忙去拿毛巾將血擦乾淨，他心有餘悸表示「像怕留下罪證一樣」，之後才簡單用OK繃貼住他的傷口。當時傷口看似沒問題，於是苦苓便繼續跟行程。

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▲領隊反應讓苦苓相當疑惑。（圖／翻攝YT／新聞挖挖哇！）

然而，第二天早餐時，苦苓的傷口突然裂開，鮮血當場噴出，嚇壞了在場所有人。隨後，他被送往當地醫院接受治療，然而該醫院是用鐵皮搭建而成，環境讓他非常害怕，尤其是傷口縫到一半才聽到兩名醫護人員認為情況不對，打電話「請醫師來」，最終仍草草包紮。後來回到台灣後，馬上前往醫院重新處理傷口。

▲苦苓傷口縫到一半才知道身旁不是醫師。（圖／翻攝YT／新聞挖挖哇！）

在台灣醫院處理傷口時，醫師相當驚訝，發現他的傷口又深又長，卻只被草率地縫了一針，當場補縫了十三針。醫師告訴他若是飛機上傷口再度裂開，恐怕後果不堪設想。至今，苦苓依然不清楚當晚是如何受傷的，對整件事情仍感到匪夷所思。