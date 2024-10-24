記者蔡琛儀／台北報導

香港女星何超儀今年以樂團身分「何超與海膽仔JOSIE ＆ THE UNI BOYS」推出全新單曲〈沒完沒了的完美〉，藉由音符與歌聲傳遞出這個世代面臨種種重大的轉變，唱出人們苦於迎合社會標準的焦慮，也為當今社會仍處在不友善環境的LGBTQ+族群發聲。

▲何超儀本週六來台參加同志遊行。（圖／852 Films提供）

有無數個LGBTQ+好友的她，今年受邀擔任「紅樓愛最大嘉年華」親善大使，確定本週六（26日）將來台參加「台灣同志遊行」，她深感榮幸，特別排開所有工作來台，「愛不分性別、不分異同，我身邊有很多LGBTQ+的朋友，我都希望他們能夠幸福，這幾年亞洲越來越多地方開放同性婚姻，我也期待未來我們能生活在更友善的環境當中。」

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何超儀生長在賭王大家庭中，但仍勇敢做自己，外界說她大膽又叛逆，進入演藝圈唱搖滾樂、演出各種不同類型的角色，走出屬於自己的路，更曾在電影《蝴蝶》詮釋一段感人的女同志戀情，床上濕吻的片段至今成為經典，她也憑藉此片登上威尼斯影展，在國際舞台上為LGBTQ+族群發聲。

此外，何超儀客串演出的恐怖片《鬼們之蝴蝶大廈》也將在下週在台正式上映，她今年才宣布「不再參與恐怖片拍攝」，該片也將是她最後一部演出的恐怖片作品。