獨／Dua Lipa將現「聲」台灣同志遊行！　女神跨海甜喊：好好享受

記者蕭采薇／台北報導

全球流行天后Dua Lipa（杜娃黎波），即將在11月在樂天桃園棒球場火辣開唱。但她還沒到，就先獨寵台灣粉絲，不僅為月底「台灣同志遊行」特地錄製的祝賀影片，也將在活動上驚喜獻「聲」，以VCR的方式跨海應援台灣酷兒。

▲杜娃黎波（Dua Lipa）已躍升全球流行天后。（圖／達志影像／美聯社）



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杜娃黎波特別錄製影片，為月底將在台北舉辦的同志遊行聲援，她燦笑表示：「希望你們好好享受遊行，還有跟朋友和最愛的人，一起度過美好又漂亮的時光。」她出道以來魅力男女通殺，舞曲的風格更深受同志族群喜愛。

Dua Lipa生涯已累積三座葛萊美獎、七座全英音樂獎，並擁有擁有超過420億次數位串流收聽天量，近年更憑藉人氣賣座鉅片《芭比》高歌電影主題曲《Dance The Night》入圍金球獎，成功奠定當今樂壇天后地位。

▲Dua Lipa（杜娃黎波）將現聲挺台灣同志遊行。（圖／Live Nation Taiwan授權提供，請勿隨意轉載）

Dua Lipa即將在11月在樂天桃園棒球場火辣開唱。此次世界巡迴《Dua Lipa - Radical Optimism Tour》亞洲場次，將從新加坡開跑一路唱至雅加達、馬尼拉、東京、台北、吉隆坡、曼谷及首爾。而台北僅剩搖滾區零星票券，購票請洽拓元售票系統。