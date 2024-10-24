洪佩瑜曝「沒人找她買周杰倫」：大家可能知道我沒有人脈

記者蔡琛儀／台北報導

金曲新人洪佩瑜明年2月將和知名指揮家簡文彬、音樂人陳小霞合作，回到家鄉高雄衛武營舉辦音樂會，今（24日）舉辦記者會，她透露自己演出前除了戒澱粉也要戒酒，因為喝酒會鎖喉；被問到是否跟上最近的周杰倫演唱會購票熱，她笑說自己很久沒看演唱會，也沒有親友拜託她買票，「大家可能知道我沒有人脈。」

▲洪佩瑜。（圖／記者黃克翔攝）

洪佩瑜當年參加第4屆《超級偶像》，就曾演唱過陳小霞的作品，時隔多年受邀詮釋陳小霞的作品，她感動表示：「小霞老師是我的偶像，過去唱歌的日子裡有很多受她影響，是很神奇的緣分，很棒的時機跟地點。」也很期待能面對面向偶像邀歌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她這回參加的「大玩樂家」已是第四屆，前輩彭佳慧、許富凱以及周蕙今也透過VCR鼓勵洪佩瑜，陳小霞也誇她是「很棒的歌手」。被問是否會特地閉關排練？對此她笑說：「我的生活習慣蠻常待在家裡，也蠻常閉關，很享受練習，這些音樂本來就存在生活裡面、變成節奏。」目前正忙著籌備新專輯的她，笑說現階段很像跑步、必須學習配速，覺得很有趣。

▲洪佩瑜和簡文彬。（圖／記者黃克翔攝）

身為高雄人，洪佩瑜透露這次演出媽媽和哥哥也都會來，指揮簡文彬打趣問：「該不會包10台遊覽車來？」洪佩瑜大笑：「我媽都騎摩托車啦！」演出將在明年2月15、16日登衛武營歌劇院開唱，門票已開賣，詳洽OPENTIX。