U:NUS倒車「直接穿過師妹團身體」嚇壞粉絲　真相曝光：被騙了！

記者蔡琛儀／台北報導

男團U:NUS與新生代雙人唱作組合KAXA為喜劇《X！又是星期一》合唱主題曲〈不怕星期一〉，並在今年U:NUS七夕演唱會上首度公開演唱，為了打歌，U:NUS和KAXA更拍攝驚悚短影音，引起一票粉絲擔心。

▲U:NUS和師妹團KAXA合作歌曲〈不怕星期一〉。（圖／滾石提供）

首次為戲劇打造主題曲的U:NUS和師妹KAXA，為宣傳新歌拍攝一系列的Reels，首支影片發布不到24小時便狂吸10萬多人觀看，還釣出師姐孫盛希留言。畫面中，KAXA面對著鏡頭在為新曲〈不怕星期一〉打歌，蔡承祐、高胥崴則在指揮吳昱廷所乘坐的車輛，未料駕駛車子的高有翔直往KAXA的方向倒退，直到下秒車身穿過兩位，才讓觀眾驚覺是靠剪輯製造的假象，大票粉絲喊：「被騙了啦！」

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第二支影片中，只見飾演老闆的高胥崴一本正經講述「優秀團隊的必要5種人格特質」，卻沒人予以理會，兩團戲精的模樣讓不少粉絲讚嘆。6人也預告，最新影片會是關於學生，將詮釋出在憂鬱星期一時遇到的各種小確幸，包含遲到前一分鐘趕到學校、上課偷睡覺沒被發現等，U:NUS分享拍攝靈感：「最近迷因在社群上很紅，希望用不一樣的方式打歌。」KAXA則幽默說：「我們可是『捨命』拍攝！」