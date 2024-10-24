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資深男星愛妻2個月激瘦10KG　「1小時砸3000元學藝」奪國際賽4獎

記者黃庠棻／台北報導

資深演員班鐵翔的老婆Celine日前首度參加「世界旗袍皇后國際大賽」，為此2個月內激瘦10公斤，曾拜師學藝的她，多年後重操舊業，只是以前唱的是花旦，這次在台上則以楊貴妃造型表演京劇青衣段子，最終獲得「最上鏡頭獎」、「最佳才藝獎」、「最佳民族服裝獎」、「典雅組的冠軍」4大獎，夫妻倆都開心直呼堅持與努力都值得了。

▲班鐵翔與老婆Celine。（圖／班鐵翔提供）

▲班鐵翔與老婆Celine。（圖／班鐵翔提供）

日前，班鐵翔夫婦與好友、同時也是台灣「世界旗袍協會」創會長張莉緹聚會，對方熱情邀約Celine參賽，讓她考慮許久，不過班鐵翔覺得這場世界旗袍皇后是一場為台灣爭光、帶動國際外交情誼的賽事，加上好友澳昇生技總裁田種楠力挺；Celine表示，本來可以安逸當個班太太，但她想想，應該趁著還年輕有體力和熱情，挑戰自己、也幫自己圓夢。

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▲班鐵翔與老婆Celine。（圖／班鐵翔提供）

▲班鐵翔與老婆Celine。（圖／班鐵翔提供）

CeIine特别佩服台灣世界旗袍協會在張莉緹創會長盡心帶領團隊，動員整合力超強，而姊妹們更是彼此間相愛照應，讓她銘記於心的還有，在她不留神滑跤摔腿，時任會長林品君，名譽會長金文雯和東區時尚美學執行長蘇美茹，立刻協助安排各項就醫和照顧。

比賽時，班鐵翔夫婦的好友司馬三三、周思潔、范可欽夫婦、辛建宗導演、夏光莉、胡翡翠、王瑋鐘及家樂目倍果林宏展董座都到場助陣。

▲班鐵翔與老婆Celine。（圖／班鐵翔提供）

▲班鐵翔與老婆Celine。（圖／班鐵翔提供）

而班鐵翔最近剛拍完懸疑驚悚電影《腎上線》，一刻不得閒，為了老婆參賽，每天充當司機開車載老婆上美姿美儀訓練、舞蹈課程，也會督促她瘦身，他在家中會親自下廚做營養餐食，讓老婆瘦得健康，算是「最佳神隊友」。

Celine則靠毅力和堅持，戒斷碳水、甜食，每天走路、超慢跑、游泳、跳舞和瑜伽，沒靠減肥藥或借助醫美，2個月內成功甩肉10公斤，堪稱是「勵志美魔女」。答應參賽後，她直言壓力超大，剛開始焦慮到每晚需吞半顆安眠藥才能入睡，因為第一個面對的挑戰就是身材，坦言「因為腿受傷，體重一度從50公斤胖到64公斤，這次為了比賽，真的拚了。」

▲班鐵翔與老婆Celine。（圖／班鐵翔提供）

▲班鐵翔老婆Celine。（圖／班鐵翔提供）

班鐵翔坦言自己非常佩服老婆的毅力，只要她下定決心要做的事，就會努力達到目標，這個年紀減重特別不容易，但老婆卻能自律做到。Celine這次登台演出京劇《大唐貴妃》中的一段「梨花頌」，以楊貴妃造型登台演出。

▲班鐵翔與老婆Celine。（圖／班鐵翔提供）

▲班鐵翔老婆Celine。（圖／班鐵翔提供）

為此，Celine找來國立戲曲學院京劇團名角郭勝芳老師，學唱青衣段子，1小時學費就要3000元，也高價聘請戲劇容妝張世綸老師幫忙打點造型，從頭到腳的妝服近8公斤。班鐵翔為了老婆也難得粉墨登場、扮演唐明皇，夫演婦唱的完美演出贏得滿堂采。

班鐵翔提到，Celine從小不愛念書，但幸好父親是老師，曉得她雖然學制內的成績不算優異，但有文學和藝術天份，迷戀並熱愛戲曲、文學和音樂，且師承水彩畫大師；由於老婆的口條、發音和音色柔美，也曾是李國修老師的舞台劇團員，也曾為戲劇，廣播劇和廣告配音，後因其它生涯規劃才離開演藝圈。

▲班鐵翔與老婆Celine。（圖／班鐵翔提供）

▲班鐵翔老婆Celine。（圖／班鐵翔提供）

Celine也沒想到，多年後嫁給表演藝術家班鐵翔，輾轉多年又回到熱愛且埋在心裡多年的演藝環境，冥冥中似乎與表演有解不開的緣份。她表示，此次藉由這場國際賽事重回舞台演出，同時挑戰高難度的京劇，希望讓大家對她刮目相看，生活中的她不僅是班鐵翔的伴侶、跟班助理，其實她也有表演底蘊，日後若有工作邀約，也許他們能以演員夫妻檔之姿同框演出。

▲班鐵翔與老婆Celine。（圖／班鐵翔提供）

▲班鐵翔老婆Celine。（圖／班鐵翔提供）

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