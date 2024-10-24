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影帝李康生拍片全裸3分鐘認：弟弟縮很小⋯　女主角是一頭牛

記者吳睿慈／台北報導

金馬影帝李康生挑大樑主演日本電影《黑之牛》，由《祖谷物語》日本新銳導演蔦哲一朗最新編導力作。近日導演蔦哲一朗與製片黃胤毓特地飛來台灣，參與媒體茶會及試片映後宣傳，導演大讚李康生理解力強，「們只要透過口譯簡單溝通，他都能精準演出」，角色非他莫屬。

▲▼影帝李康生拍片全裸3分鐘認：弟弟縮很小⋯　女主角是一頭牛。（圖／光年映畫提供）

▲《黑之牛》導演、製片來台參與媒體茶敘。（圖／光年映畫提供）

李康生表示接演《黑之牛》前導演來台灣三次，跟製片一起拜訪他， 提出拍攝邀約，他欣賞導演看過以前作品，而且還很特別用黑白膠卷拍攝，相當有藝術感，很快就答應了，「拍攝期來回去日本兩次，片中橫跨四季，第一次拍攝還因為疫情有隔離。」為了拍片，還提前去日本學習，每天跟牛相處散步，還幫牛清大便、洗澡刷身體、和訓練師上課，並且學習使用犁田農具。

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▲▼影帝李康生為藝術奉獻，拍片全裸3分鐘，他透露當天很冷「弟弟縮很小」。（圖／光年映畫提供）

▲影帝李康生為藝術奉獻，拍片全裸3分鐘，他透露當天很冷「弟弟縮很小」。（圖／光年映畫提供）

由於「女主角」是一隻和牛個性不溫馴，他說： 「人牛合一很困難，人在後面操作牛在前面，有時候牠不走，還要狠下心抽一下。」他表示偶爾還會抱抱牛，但謹記拍攝不要站在牛後面，因為曾經被踢兩腳，差點被踢傷，而在訓練師帶領耕作，人牛逐漸培養默契，最後放手讓他做，李康生每天都踩在田裡，拍了兩週的耕田戲。只是當時在日本還是沒有戒吃和牛：「因為和牛實在太好吃，還是常常吃。」

片中也有一場一鏡到底全裸長達3分鐘的鏡頭，他從燃燒的一片山林原野中甦醒，接著在煙霧瀰漫中茫然行走，長髮還被燒得焦黑蜷曲，呈現宛如浴火重生的新生狀態，李康生再次為藝術奉獻身體，試片後也引起熱烈討論，只是拍戲那天下著雪，氣溫才2度，他自爆：「拍攝時沒有被凍傷，卻因為冷縮熱脹，小弟弟縮很小。」他大方表示「對於裸露演出我還滿自在的！」《黑之牛》11月8日上映。

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李康生, 影帝, 黑之牛

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