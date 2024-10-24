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林逸欣推動漫組曲紅到國際！　多國網友搶留言超驚喜

記者蔡琛儀／台北報導

林逸欣將於11月3日開唱，她今（24日）上線「經典動漫主題曲串燒」影片宣傳演唱會，竟吸引來自世界各地的外國粉絲觀看留言，包括日本、南韓、美國、法國、德國、澳洲等，讓她又驚又喜，笑說：「小時候的動漫乘載許多成長歲月，瞬間帶領大家乘坐時光機，回到共同美好時光！」

▲▼林逸欣親自編曲串連《灌籃高手》、《七龍珠》和《名偵探柯南》冠軍主題曲。（圖／鑫羽工作室提供）

▲林逸欣親自編曲串連多部經典動漫的主題曲。（圖／鑫羽工作室提供）

林逸欣從小就是柯南迷，在這支一手打造的音樂影片中，由她親自編曲串連《灌籃高手》、《七龍珠》和《名偵探柯南》冠軍主題曲，並拉到東北角瑞芳、九份和林口水牛坑取景，林逸欣為了能一早就直接梳化出發，索性頂著前晚活動的髮型，坐沙發上睡覺，深怕壓到編髮。

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這個動漫組曲影片相當一波多折，不止遇到一次颱風而停拍，又因兩次颱風延期，讓林逸欣心急如焚，兩次她都清晨四點即起床梳化，但無奈風雨交加當場取消，直到第三次才順利成行。她表示雖然當天清晨依舊飄著雨，但當團隊驅車來到東北角時就放晴；雖等到了好天氣，但當天是假日，往來遊客車流超多，在陰陽海找景拍攝《灌籃高手》畫面時，好不容易快殺青，突然又有人車闖入，因此只能整個重拍，「還得配合紅綠燈變化等待再搶拍，回想過程煎熬卻也趣味橫生。」

▲▼林逸欣親自編曲串連《灌籃高手》、《七龍珠》和《名偵探柯南》冠軍主題曲。（圖／鑫羽工作室提供）

▲林逸欣11月將開唱。（圖／鑫羽工作室提供）

此外，由於等好天氣一波三折，導演見機會難得，臨時起意往水牛坑捕捉大戈壁畫面，於是大隊又花了1個多小時前往，但巧遇別組攝影團隊正在拍廣告，由於方導演相熟，對方人員還幫忙打光和各種幫忙，讓林逸欣好感動，最後連空拍機都順利升空，得以拍攝波瀾壯闊的全景，配合激昂的琴音，畫面相當震撼，林逸欣事後開心說：「雖然強碰兩次颱風，足足延期1個月才得以成行。」但她慶幸結果順利而完美，「真的好事多磨，相信所有的安排，都是最好的安排！」演唱會購票洽KKTIX。

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