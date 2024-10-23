六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

記者王靖淳／綜合報導

藝人六月（蔡君茹）和李易結婚即將邁入13年，日前夫妻倆發文透露出發峇里島二次蜜月，同時也分享同框的恩愛照，今（23）日六月再發文曬出蜜月的比基尼辣照，照片曝光後，除了李易驚喜現身留言寫放閃之外，同時也吸引不少網友朝聖按讚。

▲六月分享健身後的體態。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

照片中，六月身穿一件鮮綠色的比基尼，頭上還搭配一頂草帽，整體造型清爽輕鬆。她面帶微笑，表情自然，站在鏡子前自拍，大方展現她持續健身的成果。她擺出輕鬆的動作又不失自信。照片背景是一間明亮的房間，窗外光線透過窗簾照進室內，為照片增添一絲溫暖氛圍。

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▲六月、李易在峇里島二度蜜月。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

六月在文中開心表示，「有健身真的有差」，同時也特別感謝自己的健身教練，笑稱對方不只比鬧鐘還要準時，甚至無時無刻都在盯著她的運動進度。她藉此鼓勵大家也可以藉由健身改善自己的身體狀況，並強調「我都可以了，你也可以」，完美展現正能量。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，就連老公李易都現身留下3個愛心表情符號放閃，掀起不小討論。