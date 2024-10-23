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周杰倫門票被喊到30萬元　黃牛竟囂張開嗆：買不到活該…網全怒了

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）將在12月初於台北大巨蛋連唱4場，一共近15萬張門票今天中午12點準時開賣，吸引最高同時上線超過89萬人搶買，5分鐘就秒殺，創下新紀錄，就連下午的釋票3000張也吸引最高同時上線人數有近80萬人（798,856人）瘋搶，而杰威爾也宣布演唱會不加場，讓許多歌迷一片哀嚎。

▲▼周杰倫。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫演唱會門票是今天的熱門話題。（圖／杰威爾提供）

隨著周杰倫演唱會門票的熱門程度，也有不少黃牛出籠漫天喊價，最高6880元特區被喊到30萬元；還有黃牛在臉書社團高調發文嗆聲：「平常嗆我們黃牛，現在遇到夯場買不到票，就要求我們便宜給你們，去吃屎吧，買不到活該。」相當囂張，讓粉絲也紛紛氣到回嗆。

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▲▼黃牛嗆歌迷。（圖／翻攝臉書）

▲黃牛囂張嗆歌迷。（圖／翻攝臉書）

根據文化部檢舉黃牛專區指出，只要以超過票面金額、定價販售票券，將票券加價轉售，就可以進行檢舉，但需要提供藝文表演票券資訊的來源（如二手票券平台、社群網站等）及相關佐證資料等，或藝文表演票券資訊(名稱、時間、場館、座位區及座位號碼、搖滾區及入場序號、票券標號或流水號)、票券原始販售價格、黃牛販售價格及相關佐證資料等。

「文化創意產業發展法第十條之一檢舉案件處理及獎勵辦法」規定，檢舉加價轉售黃牛的檢舉獎金依黃牛被處罰鍰的20%為額度，最高可達新台幣10萬元。至於檢舉以不正方式搶票觸犯刑事責任的案件，檢舉獎金則一律為新台幣10萬元。

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