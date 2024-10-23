佛心原價讓周杰倫門票「附帶1條件」！網笑翻：連看演唱會都要配貨

記者劉宛欣／綜合報導

天王周杰倫12月即將在台北大巨蛋舉行的演唱會，3天將近15萬張票在今天中午開賣後被秒殺，網路上浮現黃牛亂象，讓歌迷苦不堪言，希望周董能加場。有趣的是，有搶到票的網友在讓票社團表示願意原價轉讓，不過提出了條件，需要一同帶走羅志祥的演唱會門票，讓網友笑翻直呼「現在連看演唱會都要配貨了」。

▲周杰倫演唱會門票一開賣就搶光。（圖／翻攝自拓元官網）

有網友在臉書讓票社團PO文，表示願意原價讓出兩張周杰倫門票，條件是必須連同把羅志祥12月31日於高雄巨蛋舉辦的2張跨年演唱會門票帶走。貼文引發了大量討論，許多網友笑回「好像可以欸？」、「羅志祥其實蠻猛的欸，之前去高雄看他，跳整場不會累，佩服」、「看看都把孩子逼成什麼樣了」、「連演唱會也要配貨」、「好殘忍⋯⋯」、「可以耶！其實我也想看志祥」，不少人認為相當划算。

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▲網友提出原價轉讓需一同帶走羅志祥演唱會門票的條件。（圖／翻攝自臉書、酒齡特厚提供）

周杰倫12月初將在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」演唱會，23日中午開賣，網站隨即「卡住」，隨後秒售完，引發不少歌迷不滿，線上最高有超過89萬人次同時搶票，15萬張票5分鐘內完售。網路上陸續出現黃牛叫價，以定價10倍以上金額轉售。對此，台北市長蔣萬安笑說，周杰倫太搶手，「我好多朋友也說不容易搶到」；至於黃牛問題，蔣萬安則說，警察局、文化局將會加強查緝。



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