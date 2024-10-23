桑布伊被讚「罕見帥氣現身」！　自豪：感謝太多人愛我

記者蔡琛儀／台北報導

原民歌王桑布伊推出全母語創作專輯《靠近 mudalrep》，今（23日）舉行發片記者會，除了與主持人高蕾雅一同暢聊新作製作過程和背後趣聞外，在記者會所在之處的「地主」、北流董事長黃韻玲也以專輯製作顧問的身份，驚喜現身獻花祝賀，盛讚桑布伊：「一直很勇敢，一直找尋新的聲音，一直在腦中嘗試新的方法，而且不論什麼狀態下都還是記得家、土地、記得根，真的很欽佩他。」

▲原民歌王桑布伊推出新專輯《靠近 mudalrep》。（圖／卡達德邦工作室提供）

記者會現場，桑布伊身著藍色設計套裝登場，立刻引來主持人高蕾雅盛讚：「今天的造型有別以往，很帥！」桑布伊立刻開玩笑道：「那我要來縮一下小腹。」引來一片笑聲。桑布伊也深入分享專輯理念：「之前主題都比較嚴肅，很多都是在講疫情，人好像沒有自由的空間、被綁住。」現在世界終於解封，桑布伊也想用卑南族的旋律，結合流行、R&B 旋律自由創作，鼓勵所有人靠近社會、靠近大自然、靠近身邊的人，自由傳達愛，自在唱自已的歌。

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桑布伊也於現場首播專輯首波主打歌〈愛 離開〉 MV，佈景皆為城市霓虹與夜色色調，桑布伊身著亮色外衣，手拿沙漏、酒杯，描繪愛人離去後的想了又想的深夜時分，讓主持人高蕾雅忍不住笑問：「原本是要做愛情專輯嗎？是失戀了嗎？」桑布伊立即笑著回答：「哈哈沒有啦，感謝大家太多人愛我。」

▲黃韻玲以專輯製作顧問身份來給桑布伊獻花。（圖／卡達德邦工作室提供）

而專輯中的另一首歌曲〈父親〉便描寫對逝去父親無止盡的親情思念，桑布伊原本計畫在第一張專輯中與父親合作，但父親卻在錄製前夕突然離世，桑布伊說：「父親就像山一樣，聲音會在之中迴響」；〈靠近〉則唱出對戀人無法抗拒的親密與依戀；〈勇敢的心 Courage / uringetran〉則蘊含桑布伊對部族年輕人的鼓勵。