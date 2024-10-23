李世榮約坂口健太郎來台灣：一起吃美食！　訪問這舉動冒粉紅泡泡

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星李世榮與日本男星坂口健太郎跨國合演愛情劇《愛過之後來臨的》，開播後人氣迅速攀升，兩位主角近日接受訪問，坂口健太郎對韓國料理如數家珍，更向女方提議一起到台灣吃美食，盼望有機會相約來台宣傳，引起大批粉絲迴響熱烈。

▲李世榮、坂口健太郎跨海與台灣粉絲打招呼。（圖／friDay影音提供）



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李世榮與坂口健太郎透過OTT平台跨海向台灣觀眾問候並接受訪問，李世榮大讚日本便當很溫暖、很好吃、種類很多樣「讓我覺得很羨慕」，並強調超愛某個咖哩便當，曾認真尋找該店，展現吃貨本色。

坂口健太郎則回答很喜歡韓式料理，對於刀削麵、馬鈴薯排骨湯、炸醬麵、三角飯糰和冷麵等美食如數家珍。兩人被問到若來台灣宣傳最想做什麼？李世榮靦腆笑著回答「想去美食店」，並補充已有口袋名單，坂口也立即相揪「如果我們有機會去台灣的話，一起去吃些好吃的東西吧」。

▲▼李世榮約坂口健太郎來台灣宣傳戲劇，一起吃美食。（圖／friDay影音提供）



《愛過之後來臨的》為跨國戀情浪漫劇，兩人為戲需學習對方母語，在被問到有沒有什麼秘訣時，李世榮笑著回答「一定是談戀愛」，坂口健太郎也附和著說「愛果然是最強的一種成長力量」。

而在聊到拍攝趣事時，世榮提出有一段自己開車載他的戲，健太郎一聽立即展現求生欲回應「妳開車技術很棒」，不料世榮卻對著鏡頭外吐槽「他馬上就下車了」，讓健太郎連忙笑著否認，展現出兩人有趣的互動。

▲《愛過之後來臨的》即將迎來結局。（圖／friDay影音提供）



值得一提的是，訪談過程中，李世榮數度主動照顧健太郎，當男方拿麥克風不順手時貼心出手幫忙調整，彷彿將劇中戀人關係延續到現場，不時充滿粉紅泡泡般的氛圍。戲劇25日揭曉大結局。