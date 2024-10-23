Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

記者王靖淳／綜合報導

天王周杰倫（周董）12月將登上台北大巨蛋展開4天的演唱會，15萬張門票今（23）日中午12點開賣隨即售完，下午3點釋票也再度秒殺，許多粉絲及網紅都在社群PO文哀號買不到票，就連網紅Joeman也拍片分享搶票過程，騙大家說自己搶到票，同時也表示，「給大家看看中華電信1G光纖專線的威力。」影片曝光後不久，立即掀起網友留言討論。

▲Joeman與員工一起搶周杰倫演唱會門票。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

影片中，Joeman提到，當時全公司進入備戰狀態，準備一起搶周杰倫的演唱會門票。緊張的氣氛從他開始註冊會員的時候就開始蔓延，員工還打趣道：「怎麼現在才在註冊會員？」眼看距離開搶只剩下幾分鐘，大家的焦慮與期待持續升高。在搶票前搜尋頁面的關鍵時刻，Joeman感到手指發抖，員工對他開玩笑說：「忽然打字怎麼會抖啊？」

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▲Joeman拍片分享搶演唱會門票的過程。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

當中午12點時間一到，大家的電腦畫面全都陷入轉圈圈的狀態，急得Joeman喊：「按不下去啊！」雖然緊張到不行，不過他和員工們仍持續努力嘗試，最後甚至還騙大家自己成功進入結帳頁面，結果畫面出現的竟是Podcast節目《百靈果NEWS》的【百靈果週二夜】活動門票，讓全場瞬間爆笑。

▲Joeman沒搶到周杰倫的演唱會門票。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

最後，Joeman無奈地自嘲：「搶不到啦！錯過了周杰倫跟彈頭。」影片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「笑死」，不少人還虧Joeman「學壞了」、「被開頭騙到」、「坐不到演唱會只好做效果」、「看到結局我就放心了」、「別難過，搶不到才正常，搶到才不正常」、「連Joeman大大都沒買到，心理似乎平衡一點了」。