《綜藝大集合》入圍亞洲電視大獎　胡瓜認是靠這些人衝收視

記者葉文正／台北報導

民視每周日晚上八點《綜藝大集合》，10/20星期天收視持續開出紅盤，4歲以上平均收視3.39，在「武術破水球單元」學習武術的鳳凰藝人張晏塵闖關完，自稱打拳不一定厲害，但一定漂亮的出拳，氣質滿點又漂亮的她，果然「打」出高收視，尤其在胡瓜訪問時，最高收視來到4.03。在綜藝天王胡瓜的帶領下，節目屢屢開紅盤，收視成為全台灣綜藝節目之冠，讓其他節目看不到車尾燈。

▲胡瓜(左)與武術好手。（圖／民視提供）

除了收視率稱霸，《綜藝大集合》更是再度入圍亞洲電視大獎最佳綜藝節目主持人獎，頻頻入圍獲得國際肯定，綜藝天王胡瓜表示：「獎項要歸功於每一位來賓藝人在節目上拼命挑戰遊戲，還有辛苦的製作團隊，大家真的很棒」。

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▲鳳凰新人拳擊好手張晏塵。（圖／民視提供）

胡瓜最後感謝阿翔、籃籃、郭忠祐還有前任主持張家瑋以及現在主持人的賴慧如，每一個人都是節目的扛霸子，希望大家在「大集合特訓班」後，更能獨當一面，也開心能把台灣可愛的鄉親與婆婆媽媽們，他們也是「隱形主持人」，把民眾們節目上不按牌理出牌的可愛真性情帶給國際看到，印證台灣最美的風景是人。

▲胡瓜與藝人們一起搞笑。（圖／民視提供）