短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？

記者王靖淳／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員，憑著甜美外型圈粉不少人的她，平時會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常。今（23）日她就在Threads發文透露，自己昨天沒有化妝、準備別的衣服就衝台北大巨蛋看球賽，不過卻被網友吐槽穿著。為此，她公開留言截圖，無奈表示：「要穿什麼衣服應該沒有規定吧？」

▲短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

短今透露，昨天的行程原本只是參加舞蹈課，從下午一點到晚上八點，連續跳了七個小時，讓她感到十分疲累，本來想在下課時就回家，但是熱愛棒球的她，在聽到其他啦啦隊女孩們想去大巨蛋看球賽，身為熱血球迷的她立即改變計畫，決定也要衝到現場為球隊加油。

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▲短今公開網友的留言。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

短今表示，她在出發看球賽之前，沒有特別準備妝容或換上其他衣服，完全以最輕鬆自然的狀態出席，不過卻有網友在一張球場照片底下吐槽她「真的不要穿這樣」。為此，她無奈表示，「反正我就是以球迷的身分去加油的，要穿什麼衣服應該沒有規定吧？」貼文曝光後，掀起不少網友表達共鳴，許多人紛紛留言安慰她，同時也表示，「不用理會他」、「別在意黑粉啦」、「穿得自己開心就好了」。