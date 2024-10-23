吳千語路邊「幫富三代尪擦鞋」照片曝光！網笑：小心回家跪洗衣板

記者劉宛欣／綜合報導

30歲的香港女星吳千語，8月與「百億富三代」施伯雄（Brian）在義大利舉辦盛大婚禮，正式成為豪門媳婦。最近網路上流傳一張吳千語跪在路邊幫丈夫擦鞋的照片，讓網友們議論紛紛。隨後被揭露，這張照片其實是施伯雄自己在社群平台上分享的搞笑內容，並非真實情況。

▲吳千語、施伯雄於8月舉辦婚禮。（圖／翻攝自微博／Karena吳千語）

施伯雄近日在小紅書上發出一張照片，照片中可以看到他單手插著口袋，一隻腳放在台階上，有個人跪地幫忙擦鞋，臉部還被貼圖遮住。施伯雄在照片旁寫道：「誰幫施伯雄路邊擦鞋？！雖然我的PANE的確髒了，但我也不會讓人家幫我擦鞋。你們猜地上的是誰，表情是什麼？」儘管臉被遮住，網友依照衣服比對，猜測正是吳千語，但其實她是在綁鞋帶，而非如表面上所見的「擦鞋」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲施伯雄曬出吳千語幫忙綁鞋帶的照片。（圖／翻攝自施伯雄小紅書）

照片一發布後，網友們紛紛留言笑稱「你這個標題夠了，學到了精髓」、「上億繼承人竟然讓老婆當街下跪」、「吳千語下跪竟是為了這個…」、「如果是娛樂也就算了，如果是真的，太不尊重老婆了」、「吳千語當街下跪擦鞋施伯熊」、「小心回家跪搓衣板（洗衣板）」。

吳千語幾年前與男星林峯的戀情曾引發關注，兩人分手後，她與施伯雄展開戀情，期間分分合合，港媒曾指出，吳千語的家庭背景普通，是導致施家抱持保留態度的原因之一。今年8月，吳千語與施伯雄在義大利補辦婚禮，現場照片接連曝光，但引人注目的是，吳千語的父母沒有出現在婚禮照片中。據了解，吳千語父親是香港燒臘餐廳的廚師，讓外界質疑夫妻倆刻意隱瞞女方的出身。