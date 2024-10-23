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王齊麟甜喊「寶貝」放閃！　爆李洋為贏球「連續15天吃一樣」他親揭原因

記者孟育民／台北報導

東森綜合台由曾國城、蔡尚樺主持的益智綜藝節目《全民星攻略》近日邀請到金牌羽球男雙李洋、王齊麟、六月、胡祖薇、賈斯汀、王齊碩，一起來聊羽球相關的話題，曾國城稱讚兩人的搭配無懈可擊，王齊麟說道：「好險李洋是我的隊友不是對手，如果他是對手會讓人很頭痛，李洋球路非常刁鑽，不要看他這樣好像誠懇，其實打球起來很狡猾。」聽完這段話李洋笑說：「好像被誇獎又好像沒有被誇到的感覺。」兩人的好交情在現場毫不掩飾，互相以大寶貝與甜心寶貝稱呼對方，極度放閃及粉紅泡泡的氛圍，直接閃瞎眾人，連主持人曾國城都說：「贊成兩人多元成家。」

▲▼李洋王齊麟互相甜喊「寶貝」曾國城：贊成多元成家。（圖／東森綜合台提供）

▲李洋、王齊麟互相甜喊「寶貝」。（圖／東森綜合台提供）

在節目中的題目提到「在研究顯示發現，運動賽事中，誰的迷信對比賽的結果有影響」，答案選項分別為「運動員」還是「球迷」？王齊麟爆料李洋為了贏球，曾經連續15天吃同樣的食物，李洋進一步解釋，只要第一天贏的話，就會連續做同件事，這個方法也讓他們在泰國拿下三站冠軍。

王齊麟每天早上都會看摩羯座的今日運勢，來看今日的幸運色是什麼，決定穿搭色系。六月分享自己在奧運期間，看李洋、王齊麟比賽，看完第一局他們輸了，怕自己帶賽當下決定關掉電視，後來李洋跟王齊麟真的拿到金牌，六月很驕傲地表示：「是自己的功勞」，被主持人曾國城吐槽請製作單位慎選來賓。

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▲▼李洋王齊麟互相甜喊「寶貝」曾國城：贊成多元成家。（圖／東森綜合台提供）

▲麟洋奧運奪金，六月自認有功勞。（圖／東森綜合台提供）

這也是李洋與六月首次來到《全民星攻略》，六月說：「跟李洋在旁邊討論，因為我們都沒有來錄過，也不知道等下能講什麼，所以決定等下都不說話。」不過正在搶答時，六月對於展現十足勝負慾，為了搶快還沒按鈴就將答案脫口而出，反而將答案提供給按鈴搶到答題權的胡祖薇，曾國城虧說：「你是不是以為現在是在家裡看電視。」，逗樂現場眾人。
 

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王齊麟, 李洋, 奧運金牌, 羽球, 六月, 曾國城, 全民星攻略

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