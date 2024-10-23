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周杰倫黃牛票「6880喊到30萬天價」！最低票價竟賣貴10倍　網怒檢舉

記者田暐瑋／綜合報導

周杰倫（周董）將在12月初於台北大巨蛋連唱4場，一共近15萬張門票全數售光，而在開賣不到5分鐘，網路各大讓票社群平台已出現黃牛賣票文，最貴的6880票價已有黃牛喊出30萬元的高價，引發粉絲撻伐，官方稍早公布下午3點還會有一波釋票，還沒買到的粉絲仍有機會。

▲周杰倫黃牛大軍出現。（圖／翻攝自臉書）

▲周杰倫。（圖／翻攝自周杰倫臉書）

在演唱會門票開賣不到5分鐘，各大網路票券平台就陸續出現賣票文洗版潮，甚至有黃牛持有特區6880元的門票，價格卻哄抬至30萬元，是原來的43倍，最低票價的1880元則被喊價1.9萬元一張，高出10倍之多，許多粉絲紛紛憤怒檢舉。

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▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲周杰倫。（圖／翻攝自周杰倫臉書）

▲周杰倫黃牛票橫行。（圖／翻攝自周杰倫臉書）

即便黃牛橫行，甚至賣出比原價高出10倍的價格，但底下仍有不少粉絲留言求收票，其實稍早官方已宣布，下午3點仍有一波釋票，尚未買到的粉絲還有機會。而杰威爾音樂也曾發聲明，呼籲歌迷屆時透過官方指定的正規管道購票，勿購買來路不明之票券，以免受騙。

文化局表示，民眾如有發現黃牛行為，可至文化部黃牛檢舉專區檢舉，如檢舉查證屬實，將可按裁處罰鍰20％核發獎金，最高可得新臺幣10萬元檢舉獎金。呼籲社會各界共同維護，以確保藝文票券市場的公平和透明，同時以實際行動支持流行音樂友善環境。

▲周杰倫黃牛大軍出現。（圖／翻攝自臉書）

▲周杰倫。（圖／翻攝自周杰倫臉書）

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