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《猛毒》陳太太是台灣移民後代　本業藥劑師斜槓變演員

粉絲最愛的陳太太（左）這次前進賭城，意外碰上猛毒的宿主艾迪（右），大鬧賭城。（索尼影業提供）

▲粉絲最愛的陳太太（左）這次前進賭城，意外碰上猛毒的宿主艾迪（右），大鬧賭城。（圖／索尼影業提供）

圖文／鏡週刊

《猛毒最終章：最後一舞》（Venom: The Last Dance）已經上映，替《猛毒》3部曲劃上最終章，但是這3部片都有演出的，除了男主角湯姆哈迪（Tom Hardy）以外，就是越來越搶戲的陳太太！有趣的是，扮演陳太太的女星陸佩吉（Peggy Lu）是台灣移民後代，本業還是藥劑師，卻一路斜槓成了明星！

就像所有的亞裔家庭移民一樣，陸佩吉記得自己很喜歡演戲，但是上大學時只能聽從父母的命令，只能就讀「可以拿到正經工作的學歷」，所以就選擇了藥劑系、日後當個藥劑師，這樣才能有穩定的工作。「讀大學時，有一次在酒吧碰到酒保，她是個金髮女郎。她說自己主修是戲劇，日後想要當演員。這讓我覺得原來人生可以斜槓，我應該也可以！我就告訴爸媽，覺得我也可以演戲，爸媽當場就說『不行！』除非我拿到文憑再說。所以我畢業後就搬到紐約，開始追求演藝事業。」

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連續3部《猛毒》電影都有出場的，就只有男主角湯姆哈迪（左）與飾演陳太太的陸佩吉（右）。（索尼影業提供）

▲連續3部《猛毒》電影都有出場的，就只有男主角湯姆哈迪（左）與飾演陳太太的陸佩吉（右）。（圖／索尼影業提供）

不過演戲工作真的非常不容易，陸佩吉記得開始接觸拍片時，一天試鏡50個演員是常態，但現在還會要求先自拍影片，所以一天試鏡到60個演員都有可能。試鏡《猛毒》時，是在2018年，她說是很傳統的試鏡，「我記得當天去試鏡，光是找停車位就快折騰死人了，等到我終於到了試鏡場地，已經遲到了，我想應該沒戲唱。所以我前後經歷了2次試鏡，終於得到陳太太這個角色。」但是《猛毒》一推出，陳太太這號人物就大受粉絲歡迎，因為看似在舊金山經營雜貨店的亞裔婦女、充滿刻板印象，但對猛毒卻見怪不怪、處變不驚，非常有趣，於是就讓她不斷出場。

有趣的是，第1集亞特蘭大拍攝的，但卻要演舊金山雜貨店的老闆娘；第2集則是在英國拍攝的，還是一樣的舊金山雜貨店，讓她驚呼布景未免也太過逼真：「這真的很神奇！」至於第3集，還是在英國拍的，但故事背景卻是在賭城，她說：「我們還是在英國拍的，很有趣吧！」

「參與這樣的商業大片，可以在其扮演固定人物，是很棒的機會，當然讓我的事業有所改變，但另外一方面我還是一樣的我，養著同一條狗。」陸佩吉目前週一到週五是演員，專心拍戲，至於週末則是待命上班的藥劑師，「只要有人找我，我就去上班，主要是服務長照機構，還有在東洛杉磯那邊的移民社區。那邊很多人甚至連英文都說不好，但是那邊的客人不相信我是演員。」

對於扮演開雜貨店的陳太太，她相當能夠感同身受，因為自己工作的藥局開的很晚、也要面對三教九流，「其實那棟大樓開最晚的就是藥局，還有一間賣酒的。有趣的是，他們給我很多的安全感。因為那邊永遠都有保全人員站崗，讓我覺得有人罩我。」

3部《猛毒》電影，她都跟湯姆哈迪有對手戲，「這回第一天拍戲時，製片助理說早上8點找我去湯姆的休息室。以前他都沒有這樣，我想是怎麼了，開始腦補各種情節。」結果到了湯姆的休息室，門一打開，讓她出乎意料，「湯姆哈迪拍戲時永遠帶他的狗一起，他邀請我坐下喝咖啡、反問我，『妳覺得陳太太是怎樣的人？想聽聽你的意見。』我很驚訝，他完全非常平等地看待這些角色，讓每個人在非常輕鬆的氣氛下工作。」

《猛毒：最後一舞》還有陳太太穿著紅色緊身舞衣，跟猛毒跳舞的戲份，她說：「我們這次練很久，我真的不擅長跳舞。舞衣相當緊，幾乎我坐下來就會繃開，讓我有點緊張。湯姆哈迪說：『不要怕，就做你自己就好。』當對手戲演員這樣讓人放心的時候，真的對拍戲很有幫助，讓我不再擔心服裝的問題了。」

「現在回憶起來，也許人生碰上的各種困難或挑戰，真的會因為最後的結果，而淡忘了那些折磨。」陸佩吉談到自己因為《猛毒》上映後的爆紅，只是簡單地下了這樣的註解，至於藥劑師斜槓演員的身分，「可以擁有2份工作其實很酷。」


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鏡週刊, 猛毒, 陳太太, 陸佩吉

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