Ozone林佳辰寫歌送團員　竟每天關在家大吼大叫

記者蔡琛儀／台北報導

男團Ozone的成員林佳辰為電影《乒乓男孩》創作歌曲〈貝貝我不會再耍廢了〉，也在今年的台北小巨蛋演唱會上，與哲言、祖安及煥鈞組成「爆K夢」樂團，首次公開演唱，不過電影推出的版本是林佳辰的獨唱版，他也表示，這首歌是因為有Ozone其他成員在他身邊才能完成的作品，讓他對其他成員充滿感謝，是一首滿滿Ozone團魂的熱血歌曲。

▲林佳辰〈貝貝我不會再耍廢了〉為電影《乒乓男孩》歌曲。（圖／索尼提供）

電影《乒乓男孩》由徐若瑄、鄭人碩、施名帥和童星彭裕愷、李星緯主演，佳辰在劇組邀請下從自己創作過的demo中精挑三首歌給劇組，最後劇組相中〈貝貝我不會再耍廢了〉，林佳辰也非常開心自己的歌曲被選中，知道的當下直說：「我的歌能被公司以外的人肯定，真的是太好了！」

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這首歌對於林佳辰來說別具意義，他回憶起自己與Ozone團員們一路成長至今的歷程，雖然來自不同的背景，一路吵吵鬧鬧、磨合，一直到現在成為相互依靠的夥伴。他說：「寫歌時正是Ozone同時在準備小巨蛋演唱會，覺得壓力很大，很多次會忍不住懷疑自己到底能不能辦到？但只要想到有Ozone的大家在身邊，自己就能帶著一份莫名的信心繼續努力。」

這首歌就是他想著「我想對我的夥伴們說什麼？」來創作的，他最想跟其他5位成員說：「感謝每次有你們在背後撐著。」林佳辰也大膽嘗試撕吼唱腔，為此他每天都關在房間裡大吼大叫，透過這樣狂放的訓練過程試著找尋最適當的詮釋、唱的更像自己的方法。