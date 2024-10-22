柯泯薰罕見露出1部位　呂士軒看了大讚：終於知道怎麼當明星了

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手柯泯薰近日與饒舌歌手呂士軒共同創作新歌〈哭哭臉〉，柯泯薰身穿小可愛露肚臍裝的嘻哈造型與呂士軒一同拍攝MV，性感又時尚的樣貌讓呂士軒笑讚：「認識妳十年了，妳現在終於知道怎麼當明星了！」

▲柯泯薰難得穿露肚裝。（圖／Be Good Art Co., Ltd.提供）

柯泯薰與亞神音樂合作發行的個人全新創作專輯《好好的 BE GOOD》即將於年底前發行，同時也宣布年底將在台北 Legacy舉辦個人演唱會。此次不論是專輯發行或是專場演唱會，都是柯泯薰以獨立音樂人之姿，邀請音樂圈好友共同完成，其中有十年好交情的饒舌鬼才呂士軒，年初聽到柯泯薰的新Demo，二人決定決定合作，用一個簡單的表情符號便道出人生舞台的百般滋味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

MV找來美國導演Mike Sun與呂士軒一起合作，兩人共同掌鏡拍攝，以魚眼鏡頭看世界。導演構思MV以一張「哭哭臉」隨著音樂掉入柯泯薰的異想世界，找尋角落能會心一笑的故事。拍攝期間，呂士軒還忍不住奪下Mike導演的攝影機，不斷的指揮柯泯薰在鏡頭面前怎麼做鬼臉變漂亮，讓她好氣又好笑 。

▲柯泯薰、呂士軒合作新歌〈哭哭臉〉。（圖／Be Good Art Co., Ltd.提供）

對於這次新歌〈哭哭臉 Sad Face〉的合作，呂士軒說：「柯泯薰常說我是她的英雄，我想著，當她的英雄會有什麼煩惱？於是我寫下了這段歌詞，想紀念這份感情:『直到離開前，我要最後一張大頭貼的照片，還是笑臉』。我願意在她面前展現最真實、甚至難過的樣子，因為我們就是那樣特別要好的朋友。」