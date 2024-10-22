網美許悅失言道歉「網不買單狂酸」！　酷炫評《獵人》事件：犯致命錯

記者王靖淳／綜合報導

麥當勞與人氣動漫《獵人》合作推出聯名商品，多名KOL在收到公關品後，都紛紛拍攝開箱影片，不過網紅展榮及IG擁有62萬追蹤的網美許悅卻因在影片中失言而遭炎上，掀起不小討論。為此，YouTuber反骨男孩團長酷炫今（22）日在頻道上傳新片談論此事，除了分析兩人道歉後的網友反應之外，同時也點名許悅，認為對方先前犯了致命錯誤，所以才導致外界都不買單她的道歉文。

▲酷炫分析展榮與許悅道歉後的網友反應。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

酷炫指出，展榮在開箱《獵人》全套卡包時犯了兩個錯誤，一是過程略顯隨便，二是對角色不熟悉，導致講錯話。不過，展榮隨後透過一段幽默且自嘲的影片來化解尷尬，表達他接受大家的批評及意見，因此影片曝光後不久，即成功讓粉絲買單。為此，酷炫稱讚展榮的道歉方式得當，展現他作為「前輩」的經驗，懂得如何讓事情圓滿落幕。

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▲酷炫拍片評論麥當勞公關事件。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

相比之下，酷炫認為，許悅的道歉文未能獲得同樣效果。他分析，許悅的文章雖然語氣誠懇，但因為她先前發文的言行態度給人「嘲弄感」過重，導致大家難以接受她的道歉。酷炫指出，許悅在先前發文開箱《獵人》全套卡包時，開頭的語句就透露不在意的態度，甚至還把自己與麥當勞放在平等的立場發言，讓人感覺過於自負，進而導致事後的道歉文曝光後，底下出現許多酸她的留言。最後，酷炫希望許悅有因這次事件學到教訓，「越紅的人越要學會低調，才能活得久。」