曹佑寧「抵到胃」尹馨認證：體力真的超好！　莊凱勛暴打險讓影后失明

記者蕭采薇／台北報導

電影《鬼們之蝴蝶大廈》主要演員尹馨、曹佑寧、莊凱勛、白潤音，22日出席媒體首映。曹佑寧在本片中展現出不同以往的驚人反轉，尹馨也誇獎曹佑寧：「看到他未來成為一個超級好演員的樣子！」而曹佑寧片中單手扛著尹馨上樓，向扛米袋一樣，她笑說：「一直頂到胃，差點把晚餐吐出來。」

▲《鬼們之蝴蝶大廈》（左起）曹佑寧、白潤音、尹馨、導演錢人豪、莊凱勛。（圖／記者周宸亘攝）

曹佑寧在新片中飾演蝴蝶大廈的代班管理員小梁，負責幫爺爺梁伯（馮淬帆飾演）處理大廈事務。起初他對剛搬來的租客陳薇（尹馨飾演）母女特別關照，沒想到陽光溫柔的外表下，竟藏著不為人知的邪惡面貌，最終揭露他刻意接近陳薇母女的用意，讓人看了毛骨悚然。

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曹佑寧首次演出反派，他透露：「當初為了演出這個角色，特別研究了一些殺人、精神疾病的紀錄片，去揣摩角色的內心。」印象最深刻的部分則是與安心亞對戲的過程，因為他不止要看著安心亞恐怖的鬼妝演出，還要揣摩角色內心的愛恨糾結，這是讓他覺得有難度的地方。

▲白潤音透露劇中最怕的橋段，是安心亞在他耳邊講話。（圖／劇匯文創提供）



曹佑寧展現精壯的好身材，單手扛著尹馨上樓，兩人皆對此橋段印象深刻，尹馨笑說：「他把我扛在肩膀上，很像扛米袋，他體力真的超好，這我可以證明！」曹佑寧說，當天其實扛了很多趟，「我很怕尹馨姐不舒服，因為肩膀的位置剛好會抵到他的肚子，所以很擔心她。」

▲曹佑寧在片中展露健壯身材，輕鬆地把尹馨扛在肩（圖／劇匯文創提供）



同樣也是首次看完《鬼們之蝴蝶大廈》的新生代天才演員白潤音，拍戲的回憶立刻湧現。他說：「印象最深刻的就是安心亞在他耳邊講話的橋段，她是瞬間到我耳朵吹氣，現在想起來還是覺得很恐怖。」

平時不敢看恐怖片的他，當初會答應接演此片，除了能與白靈、尹馨等實力派演員合作，另一個主要原因則是導演答應他不會讓他演出鬼的角色。白潤音說，雖然現場拍攝時，他明明就看著安心亞從一般的樣子化成鬼妝，但當她在耳邊說出：「你看得見我嗎？」那句話時，還是讓他記憶猶新，想起來就覺得害怕。

▲原本陽光溫柔的曹佑寧，搖身一變竟成為最大反派。（圖／劇匯文創提供）



由於本片為輔15級，正好今年剛滿15歲的白潤音，可以看到自己演出的作品，笑說：「如果不是自己演的片，他才不敢看鬼片。」白潤音在片中飾演有陰陽眼的亞斯伯格症的阿弟，為了詮釋這個角色，他看了韓劇《非常律師禹英禑》學習，並且在街上練習，由於在劇中他是帶著單眼眼罩拍攝，所以拍攝前特別去買紗布回來貼單眼練習。

▲《鬼們之蝴蝶大廈》（左起）曹佑寧、尹馨在片中有複雜關係。（圖／記者周宸亘攝）



另外在本片中飾演家暴男的莊凱勛，與尹馨、曹佑寧的激烈扭打戲。為求逼真，導演沒讓演員們套招，其中一段莊凱勛暴打尹馨的橋段，差點就讓尹馨破相失明，莊凱勛說：「真的就差那幾公分，我差點害影后失明。」而莊凱勛則是被曹佑寧的力量嚇到，「我看他瘦瘦的，但我忘記他是運動員，力量很大。」《鬼們之蝴蝶大廈》將於11月1日上映。