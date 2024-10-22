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74歲「國寶玉女」翁倩玉爆數度昏倒送醫！　近況曝光

記者蔡琛儀／台北報導

74歲的資深旅日歌手翁倩玉相隔15年，今（22日）宣布明年將返台開唱，她嗓音、外型都保養得宜，更被封為「國寶玉女」。不過她卻透露曾有2次因工作太累昏倒，還緊急坐救護車送醫，讓高齡97歲的老母親因此有了陰影，拒絕讓她唱歌給自己聽，「因為會想到我昏倒的時候。」

▲▼睽違台灣多年的旅日藝人翁倩玉將於明年舉行個人演唱會，22日特地舉行記者會對外宣布這個好消息。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼74歲的翁倩玉外貌、身材都保養得宜。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼睽違台灣多年的旅日藝人翁倩玉將於明年舉行個人演唱會，22日特地舉行記者會對外宣布這個好消息。（圖／記者湯興漢攝）

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翁倩玉當年赴日發展後暴紅，日本各地電視台搶人，讓她只能到處趕場，更因此累出病來，「我曾一天跑3個地方，晚上在北海道，隔天飛到大阪跟沖繩。」而她當時除了唱歌還接拍電視劇，但又因太忙，沒有時間拍日戲，只好半夜趕拍，「快要天亮時，我眼前一黑，就倒下去了。」另一次是她抱病登台演出，一下台看到經紀人的臉直接昏倒送醫。還有一次是咳嗽咳到臉上微血管爆裂，讓她嚇到連忙掛急診。

翁倩玉說，旅日期間她有時會回台灣陪媽媽，想唱歌給母親聽卻被拒絕，因為媽媽只要聽到她唱那些經典歌，就會想起她昏倒的畫面，讓做母親的心疼又難過，不願再回想，因此翁倩玉只好改唱日本兒歌。

▲▼睽違台灣多年的旅日藝人翁倩玉將於明年舉行個人演唱會，22日特地舉行記者會對外宣布這個好消息。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼翁倩玉將在明年舉辦個人演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼睽違台灣多年的旅日藝人翁倩玉將於明年舉行個人演唱會，22日特地舉行記者會對外宣布這個好消息。（圖／記者湯興漢攝）

她今獻唱日本經典戲劇《阿信》名曲〈永遠相信〉，好奇她怎麼保養身體？翁倩玉說：「餐餐七分飽，事事對人好，為善最愉快，健康活到老。」每天除了睡飽，也會健走40分鐘，而她自21歲起接觸氣功，常用氣功來鍛鍊身體，演出前還會在後台打坐；此外，她先前因騎馬拉傷右腳肌肉，現在也開始學皮拉提斯。至於肌膚保養，她表示晚上一定要認真洗臉。演唱會將在明年2月15、16日在台北國際會議中心大會堂舉辦，門票已開賣，詳洽年代售票。

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