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回憶殺！愛紗隔17年重唱〈結果咧〉　鬆口大嘴巴合體：未來的事很難說

記者蔡琛儀／台北報導

隨著近期經典團體紛紛合體復出開唱熱潮，曾奪下2座金曲獎最佳演唱團體的「大嘴巴」，也被網友公認是解散最可惜的團體之一，身為女主唱的愛紗日前被問及復出曾表示：「目前沒有這個規劃」，但近日台灣電動機車龍頭品牌Gogoro因旗下JEGO車款，JEGO與「結果」諧音，因此找來愛紗重新改編演唱過去大嘴巴經典歌曲〈結果咧〉作為廣告歌。

▲▼愛紗。（圖／Gogoro提供）

▲愛紗時隔17年重新錄唱〈結果咧〉。（圖／Gogoro提供）

愛紗時隔17年重新錄唱該曲，勾起愛紗不少過去的回憶與情懷，再被問到合體機會，罕見鬆口表示：「未來的事情真的是很難說⋯就到時候看看囉！」愛紗對於這個合作也感到非常榮幸，笑說：「〈結果咧〉跟JEGO的諧音一模一樣，當時一聽到有這合作時，內心真的覺得是命中註定要搭配在一起 ！改編歌詞有機車可愛又帥氣的元素，很琅琅上口，在錄唱的時候，覺得非常好玩，JEGO的歌詞實在太洗腦了！」

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談到最大的不同？愛紗表示：「〈結果咧〉是大嘴巴第一張專輯的主打歌，記得當時每次進錄音室時都非常緊張，那時候的中文咬字完全不行，每一句都是被製作人一個字一個字的修正，花了很多時間才錄好，抱持著一定要讓大家刮目相看的心情。這麼多年後再錄這首歌，又回想到當年那些辛苦的過程，但已經不會像當年那麼緊張，很快就完成，製作人還誇獎功力保持得不錯！」

▲薛仕凌（右一）曾以大嘴巴團員奪2座金曲獎。（圖／翻攝自FACEBOOK／大嘴巴Da Mouth）

▲大嘴巴解散多年，讓許多歌迷意難平。（圖／翻攝自FACEBOOK／大嘴巴Da Mouth）

這次的合作也勾起愛紗許多過去團體時期的美好回憶，她表示，還記得媽媽特別到台灣出席金曲獎頒獎典禮的模樣，與大嘴巴獲獎時雀躍的心情，「那時候是我人生中第一次因為興奮又激動到雙手發抖」，往事歷歷在目、宛如昨日，尤其近期又收到不少網友敲碗他們復出，愛紗感念大家沒忘了他們，表示：「目前是沒有這個規劃，但未來的事情真的是很難說，我覺得隨緣囉！每一個人都有各自的工作在忙，或許未來時間到了或剛好大家都有空了，不是沒有這個機會。」

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