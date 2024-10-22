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女星睽違1年回歸八點檔！　「砸5位數買帽子治裝」演貴婦有反差

記者黃庠棻／台北報導

藝人兵家綺加入民視八點檔《愛的榮耀》，飾演富豪「祝寶惜」，雖然命運多舛但仍樂觀看待，是一位期待真愛來臨、勇氣十足的女性。然而，這個角色對她來說卻是一個全新的挑戰。兵家綺笑說「我演過很多角色，但這個為愛勇氣十足的貴婦實在太會撒嬌了！跟私底下的我差太多了。」

▲兵家綺。（圖／民視提供）

▲兵家綺加入《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

為了更貼近角色，兵家綺下足了功夫，她表示「不像以往演過的事業女強人或心機女，這個角色命運多變，又很有勇氣想法。為了讓角色更立體，特別添購了兩頂五位數的帽子，讓造型更顯貴氣。」

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▲兵家綺。（圖／民視提供）

▲兵家綺加入《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

雖然角色設定與自己個性相差甚遠，但兵家綺也找到了演繹這個角色的方法，她說「當我穿上漂亮的洋裝，戴上精心挑選的帽子，舉手投足間就會自然流露出貴婦的氣質。」

▲兵家綺。（圖／民視提供）

▲兵家綺加入《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

私底下，兵家綺則是一個非常隨性的女生，直呼「我平常就是用鯊魚夾，穿得舒服自在就好。」她笑說這次重返八點檔，記憶力是最大的考驗，尤其是台詞量特別多，直呼「我現在每天都提早到要把台詞背熟，順利完成拍攝。」

▲兵家綺。（圖／民視提供）

▲兵家綺加入《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

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