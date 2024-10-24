小孟老師／10月24日星座運勢　遇公關災難了嗎？找天秤就對了

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：客人回流變多

感情：投入愛人懷抱

財運：掌握市場趨勢

幸運色：藍色

貴人：射手

小人：雙魚

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：獲得優異成績

感情：得到溫柔呵護

財運：加強資產配置

幸運色：金色

貴人：獅子

小人：牡羊

天秤座

工作：公關魅力強盛

感情：溫馨家庭溝通

財運：了解競爭趨勢

幸運色：橙色

貴人：水瓶

小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：適合工作談判

感情：大膽告白成功

財運：分析市場行情

幸運色：玫瑰色

貴人：雙子

小人：天秤

金牛座



工作：培養良好耐心

感情：出門遇到艷遇

財運：冷靜投資心態

幸運色：橘色

貴人：牡羊

小人：獅子

處女座

工作：提供解決方案

感情：愛人共同成長

財運：掌握財務訣竅

幸運色：粉紅色

貴人：天蠍

小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：跨越陰暗恐懼

感情：萬眾矚目創新

財運：意外生意之財

幸運色：灰色

貴人：魔羯

小人：處女

天蠍座

工作：長輩熱心指導

感情：愛的火花四溢

財運：改善業務關係

幸運色：亮紅色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

雙魚座

工作：關注核心價值

感情：易被異性關心

財運：建立財務預算

幸運色：白色

貴人：處女

小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：解決麻煩問題

感情：陪伴彼此生活

財運：可以安穩投資

幸運色：白色

貴人：天秤

小人：雙子

獅子座

工作：任務順利完成

感情：做些好的改變

財運：驚喜消息到來

幸運色：橙色

貴人：雙魚

小人：射手

射手座

工作：開拓更多商機

感情：心手相連快樂

財運：精簡營銷策略

幸運色：亮紅色

貴人：金牛

小人：天蠍

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。