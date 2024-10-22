蔡依林變了「耳下3cm」頂眉上瀏海被拍！及胸長髮消失 震撼5.7萬人

記者潘慧中／綜合報導

蔡依林日前飛往歐洲度假的時候，仍留著長瀏海、及胸長髮，沒想到她最近出席活動時，頭髮瞬間短到耳下3公分的長度，還變成眉上短瀏海，新髮型讓人眼睛為之一亮，吸引5.7萬人按讚。

▲蔡依林新髮型曝光。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）



照片中，可以看到蔡依林身穿黑色平口上衣，胸前裝飾著豎立的金屬細條，像是流蘇般從領口垂下，增添了前衛感。下半身穿著短褲，腰間綁有一個巨大的黑色蝴蝶結，呈現出俐落又具層次感的剪裁。

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▲蔡依林變成耳下3公分的短髮。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）



蔡依林自信露出性感的肩頸線條、穠纖合度的雙腿線條，搭配眉上瀏海、耳下3公分的新髮型，使得整體造型更加俐落，簡約又不失華麗，散發出高雅氣質。

▲▼蔡依林還變成眉上瀏海。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）



事實上，蔡依林9月剛結束為期5年的Ugly Beauty世界巡迴演唱會，「遇到非常多不同的同伴，我在台上都有看到每一個工作同仁都很專業地把你們所有的才能，全部貢獻在這個Ugly Beauty裡頭」，如今巡演畫下句點，歌迷都相當期待她的未來動向。

▲蔡依林日前還以及胸長髮入鏡。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）