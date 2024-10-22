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曾合作徐若瑄還入圍金曲獎！　製作人走出幕後發片…唱英文歌原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

曾與徐若瑄、洪佩瑜、持修等多組歌手合作的製作人Everydaze，即將在年底推出全新創作英文專輯，雖然他比較常以幕後的身份出現，但他一直都在寫自己的歌，「創作是我做音樂最熱愛的部分，是自我探索的媒介，透過寫歌，我才能更了解自己，從混雜的思緒中尋出一些脈絡，也是不善言詞的我少數能夠真誠表達自我的管道。」

▲▼ Everydaze全新英文單曲〈Serios Addiction〉 。（圖／索尼音樂、每天都在工作室提供）

▲ Everydaze推出全新英文單曲〈Serious Addiction〉。（圖／索尼音樂、每天都在工作室提供）

Everydaze進入音樂圈是從助理開始做起，在2018年年底擔任知名製作人陳君豪跟混音師黃文萱的錄音室助理，並在2020發行首張正式EP《Room247》，更以歌手王彙筑的第二張專輯《FAC:E》入圍2022年的金曲獎最佳專輯製作人；2023年他與南韓歌手O3ohn合作單曲〈Everytime〉，並到南韓拍攝MV，也在同一年發行影集《此時此刻》第九集的片尾曲〈Donut〉，獲得廣大迴響。

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Everydaze表示自己的風格啟蒙來自串流平台，當年YouTube演算法最盛行的時候，不斷被推薦各種有趣的音樂，讓他深受海外音樂人的影響，「我常常在想如果我能夠在世界的一端聽著另一端的人唱歌而被深深感動，那我自己的歌是不是也能做到一樣的事？所以我才會寫英文，希望我的音樂能透過網路的力量分享出去，如果也能幸運的找到喜歡這些歌的人，即便分散在世界各個角落，這一切好像都更有意義了。」

而他的全新英文單曲〈Serious Addiction〉，透過音樂節奏傳達出現代人社群成癮和串流影音超載，這也是他本人的深刻體驗，「即使隔著手機，只要觀察對方的手部動作，幾乎就可以推測他正在哪一個次元神遊：上下滑是社群或短影音、左右滑則是交友軟體、打橫的話，大概是看YouTube或玩手遊。每次都對自己喊說再滑三分鐘就去睡，直到凌晨三點。」

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