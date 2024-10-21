ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

日名導圓夢請到菅田將暉出演　曝「小松菜奈從沒來探班」原因

記者蔡琛儀／台北報導

由曾獲得威尼斯影展最佳導演銀獅獎的黑澤清最新編劇、導演的日本驚悚片《仇雲殺機》，找來日本影帝菅田將暉主演，集結古川琴音、奧平大兼、窪田正孝等一線卡司，以一個經營網路轉售生意的平凡男子無端捲入未知暴力事件出發，帶出當代人在網路時代必須面對的無形恐懼和惡意，本片不僅再度入選威尼斯影展，也將代表日本角逐奧斯卡最佳國際影片。

▲▼《仇雲殺機》。（圖／天馬行空提供）

▲《仇雲殺機》邀請菅田將暉等人出演。（圖／天馬行空提供）

黑澤清日前訪台參加高雄電影節，並到台北舉辦導演講堂與台北影迷交流。對於台灣觀眾多元的觀後觀點，黑澤清導演直言：「這次來台灣聽到很多過去沒想過、第一次聽到新想法！特別是電影與電玩的連結，相當有趣！」他也談到，與菅田將暉十年前曾在盧卡諾影展見過一次面，後來隔了許久沒聯絡，對於此次能邀請到他擔任《仇雲殺機》主角感到非常興奮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他坦言，其實寫劇本時並沒有代入任何演員的形象，但確實曾想過要是吉井這個角色可以由菅田將暉出演就好了，他原本以為可能性不高因此打消了念頭，沒想到最終真的能邀請到他演出。被問到拍攝期間，菅田將暉的新婚妻子小松菜奈是否有來探過班？黑澤導演遺憾說：「因為拍攝地區離東京太遠，所以小松菜奈沒有來探班，太可惜了！」

▲▼《仇雲殺機》。（圖／天馬行空提供）

▲《仇雲殺機》導演黑澤清。（圖／天馬行空提供）

相隔多年再次以網路為題，黑澤清表示：「二十多年前網路剛興起，包含我在內所有人都對這個東西感到很未知，我在這樣的心情下創作《回路》，現在網路很普及，成為大家生活的一部分，所有好的東西、壞的東西都能因為網路集結、放大、擴散出去。孤獨感也是，當很多人的孤獨串連起來就會形成更大的孤獨，然後蔓延開來。這種現象是我創作這部片的起源。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

推薦閱讀

三上悠亞被拍「0偽裝吃阜杭豆漿」！超兇身材現形 8.6萬人朝聖讚爆

三上悠亞被拍「0偽裝吃阜杭豆漿」！超兇身材現形 8.6萬人朝聖讚爆

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征　孫生怒：硬要

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征　孫生怒：硬要

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

萁媽懷疑女婿「為錢娶妻」心疼落淚！ 　黃鐙輝暴走反擊：賭輸賣房哪裡有錢

萁媽懷疑女婿「為錢娶妻」心疼落淚！ 　黃鐙輝暴走反擊：賭輸賣房哪裡有錢

小優埋胸已婚男「神隱7天露面了」！深夜淚眼吐心聲：你好重要

小優埋胸已婚男「神隱7天露面了」！深夜淚眼吐心聲：你好重要

洪榮宏破冰前妻　 21歲正妹愛女結婚「2個爸爸牽她進場」感人畫面曝

洪榮宏破冰前妻　 21歲正妹愛女結婚「2個爸爸牽她進場」感人畫面曝

HowHow拿到001號！　收《獵人》卡牌「拍出1劇情」網全服了：真粉無誤

HowHow拿到001號！　收《獵人》卡牌「拍出1劇情」網全服了：真粉無誤

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店　直擊約會輕熟女

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店　直擊約會輕熟女

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

Lulu連莊台北跨年主持！　超狂卡司曝光「韓女團Apink也來了」

Lulu連莊台北跨年主持！　超狂卡司曝光「韓女團Apink也來了」

楊銘威嗆老婆：《有生之年》就妳沒得！　方志友秒回「我有金馬獎」

楊銘威嗆老婆：《有生之年》就妳沒得！　方志友秒回「我有金馬獎」

范瑋琪「五官變樣」撞臉蕭亞軒！中國合體王力宏潘瑋柏　網嚇：怪怪的

范瑋琪「五官變樣」撞臉蕭亞軒！中國合體王力宏潘瑋柏　網嚇：怪怪的

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

三上悠亞被拍「0偽裝吃阜杭豆漿」！超兇身材現形 8.6萬人朝聖讚爆

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征　孫生怒：硬要

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

萁媽懷疑女婿「為錢娶妻」心疼落淚！ 　黃鐙輝暴走反擊：賭輸賣房哪裡有錢

小優埋胸已婚男「神隱7天露面了」！深夜淚眼吐心聲：你好重要

洪榮宏破冰前妻　 21歲正妹愛女結婚「2個爸爸牽她進場」感人畫面曝

HowHow拿到001號！　收《獵人》卡牌「拍出1劇情」網全服了：真粉無誤

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店　直擊約會輕熟女

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

Lulu連莊台北跨年主持！　超狂卡司曝光「韓女團Apink也來了」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 前啦啦隊正妹嗆統神狂罵「那隻豬」　再提未成年議題網友怒進攻
  2. 游鴻明首同台「25歲學霸正妹女兒」！　合體畫面曝光...網全看哭
  3. 六月、李易結婚13年二度蜜月！　「甜曬牽手依偎照」放閃
  4. 連告白機會都沒有就GG！張鈞甯揭「程咬金」暗戀遭秒殺
  5. 日名導圓夢請到菅田將暉出演　曝「小松菜奈從沒來探班」原因
  6. 張菲擁「上千張鴻海股票」！抱20年堅持不賣　驚人市值網驚呆
  7. 無名女神小予懷孕胖9公斤！　「超巨凸肚現形」吐卸貨心境
  8. 民歌50高峰會最後一屆　施孝榮拋驚喜「讓歌迷當製作人」
  9. 「向佐摸鼻」掀模仿風潮！　醫警告「有感染風險」本尊傻眼回應
  10. 驚喜！洪佩瑜「揪她合唱〈Small girl〉」　全場嗨翻

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366