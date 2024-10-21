日名導圓夢請到菅田將暉出演　曝「小松菜奈從沒來探班」原因

記者蔡琛儀／台北報導

由曾獲得威尼斯影展最佳導演銀獅獎的黑澤清最新編劇、導演的日本驚悚片《仇雲殺機》，找來日本影帝菅田將暉主演，集結古川琴音、奧平大兼、窪田正孝等一線卡司，以一個經營網路轉售生意的平凡男子無端捲入未知暴力事件出發，帶出當代人在網路時代必須面對的無形恐懼和惡意，本片不僅再度入選威尼斯影展，也將代表日本角逐奧斯卡最佳國際影片。

▲《仇雲殺機》邀請菅田將暉等人出演。（圖／天馬行空提供）

黑澤清日前訪台參加高雄電影節，並到台北舉辦導演講堂與台北影迷交流。對於台灣觀眾多元的觀後觀點，黑澤清導演直言：「這次來台灣聽到很多過去沒想過、第一次聽到新想法！特別是電影與電玩的連結，相當有趣！」他也談到，與菅田將暉十年前曾在盧卡諾影展見過一次面，後來隔了許久沒聯絡，對於此次能邀請到他擔任《仇雲殺機》主角感到非常興奮。

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他坦言，其實寫劇本時並沒有代入任何演員的形象，但確實曾想過要是吉井這個角色可以由菅田將暉出演就好了，他原本以為可能性不高因此打消了念頭，沒想到最終真的能邀請到他演出。被問到拍攝期間，菅田將暉的新婚妻子小松菜奈是否有來探過班？黑澤導演遺憾說：「因為拍攝地區離東京太遠，所以小松菜奈沒有來探班，太可惜了！」

▲《仇雲殺機》導演黑澤清。（圖／天馬行空提供）

相隔多年再次以網路為題，黑澤清表示：「二十多年前網路剛興起，包含我在內所有人都對這個東西感到很未知，我在這樣的心情下創作《回路》，現在網路很普及，成為大家生活的一部分，所有好的東西、壞的東西都能因為網路集結、放大、擴散出去。孤獨感也是，當很多人的孤獨串連起來就會形成更大的孤獨，然後蔓延開來。這種現象是我創作這部片的起源。」