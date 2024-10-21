無名女神小予懷孕胖9公斤！　「超巨凸肚現形」吐卸貨心境

記者王靖淳／綜合報導

網紅「小予」陳玟予曾是無名小站傳奇正妹，她在今年6月宣布和「前棒棒堂男孩」阿良有了愛的結晶，事後除了舉辦寶寶性別派對之外，同時也已完成結婚登記。目前懷孕進入晚期的她，仍會透過社群與粉絲互動，最近更在IG開放問答，大方回應網友的提問，同時也曬出超凸孕肚的正面照透露，自己雖然胖了9公斤，但對於生產完全不會緊張。

▲小予。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

當被問及目前的體重變化時，小予表示自己真的沒有瘦，「大誤會，我胖了9公斤，目前都還在持續增加中。」她解釋，雖然影片中的她看起來仍然很苗條，但實際上，手臂、胸部、大腿和屁股都明顯變得肉很多。唯一值得慶幸的是，臉部沒有出現水腫的情況，她透露，過去在月經來之前臉部會很明顯腫脹，不過這次懷孕期間的狀態相對比較穩定。

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▲小予在IG開放網友問答。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

此外，當粉絲好奇提到是否會對即將生產感到緊張時，小予坦然表示：「完全不會欸，只是覺得時間過太快了。」她坦言，整個孕期因為工作忙碌而過得飛快，不知不覺間已經來到了孕晚期，讓她感到十分驚訝，除了寶寶即將出生之外，她也驚訝今年就快結束了。