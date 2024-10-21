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陳緗妮不爽婚禮遭偷拍！　轟廠商違規「沒基本尊重」：永不再合作

記者蔡宜芳／綜合報導

陳緗妮與謝和弦在2021年登記結婚，育有兩女，19日席開20桌補辦婚宴，邀請了許多親朋好友到場。不過，陳緗妮21日突在社群開砲，指出有廠商違反規定偷拍婚禮，「連最基本的尊重都做不到的廠商永不再合作。」

▲▼謝和弦、陳緗妮婚禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝和弦、陳緗妮在19日補辦婚禮。（圖／記者湯興漢攝）

陳緗妮表示，她的婚禮並沒有開放任何外人進行拍攝，對於違反規定的廠商，她認為對方沒有尊重她和賓客的隱私，「新娘可能脾氣都不好，我很在意賓客和家人的私密性。」因此她決定不再與這些廠商進行合作。

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▲▼謝和弦、陳緗妮婚禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳緗妮透露有廠商違規偷拍婚禮。（圖／記者湯興漢攝）

陳緗妮強調，事先就已經有說明不讓外人拍攝，她無法容忍執意做這樣事情的人。她也透露，謝和弦原本不想計較、認為「大喜之日以和為貴」，但她自認從未和廠商殺價、佔便宜，「費用該多少就是多少，我們給予別人尊重，但別人呢？」PO文發出後引不少網友聲援。

▲▼陳緗妮不爽婚禮遭偷拍！轟廠商「沒基本尊重」：不再合作。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

▲陳緗妮發文。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

【陳緗妮全文】

#我們的婚禮不開放任何外人做拍攝
#連最基本的尊重都做不到的廠商永不再合作

新娘可能脾氣都不好，
我很在意賓客和家人的私密性。

對於那些已經事先說明不讓外人拍攝，
卻還是執意做這樣的事情的人，
我真的完全無法容忍。

老公說：大喜之日以和為貴。

但我說，我們從來都不去拗任何人，
費用該多少就是多少，我們給予別人尊重，
但別人呢？

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謝和弦, 陳緗妮

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