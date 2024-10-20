冠佑女兒18歲整頭爆改！　新造型「金色羊毛捲」撞臉女神卡卡

記者顧齊祐／綜合報導

五月天冠佑與老婆王行芝結婚多年育有2女，其中長女小玫瑰（劉芯妤）也在今（20）日迎來了18歲的生日。近日小玫瑰就在社群分享了自己「金色羊毛捲」的全新造型，讓紛絲都超級驚豔，更有人大讚「ladygaga既視感」。

▲五月天冠佑與愛女小玫瑰。（圖／翻攝自Instagram／roselyn_1020）



小玫瑰近日透過Instagram曬出了一系列美照，畫面裡她穿上有著蓬蓬袖的水藍色洋裝，襯托出她白皙的皮膚，下半身部分則是銀色的高跟鞋搭配白色長襪，讓纖細的長腿展露無遺。而最讓紛絲驚嘆的就是她的全新髮型，只見她將原本的棕色長直髮變成了金色，並燙起了頗具復古感的蓬鬆羊毛卷，加上她水汪汪的大眼，整個人混血感十足。

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▲小玫瑰燙起復古金色羊毛捲。（圖／翻攝自Instagram／roselyn_1020）



小玫瑰的新造型曝光後，立刻吸引大批粉絲朝聖，並留言大讚「妳好適合這個髮色美死了」、「ladygaga既視感」、「好像洋娃娃」、「讓我眼前一亮的玫瑰寶寶」、「玫瑰好漂亮，爸爸是不是要擔心了」。

▲網友讚小玫瑰新造型有「ladygaga既視感」。（圖／翻攝自Instagram／roselyn_1020）