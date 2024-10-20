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曹西平突開轟「說話嘴臉不一樣了」　嗆對方：土雞還洋洋得意！

記者陳芊秀／綜合報導

藝人曹西平除了活躍於演藝圈，近年在台北和台中經營飾品店，並時常在社群平台發文分享生活。他20日一早發文：「好日子過多了忘記以前的苦日子，說話的嘴臉也是不一樣了，以為自己是誰？」引發外界關注。

▲▼曹西平發文突開轟。（圖／翻攝自臉書）

▲曹西平發文突開轟。（圖／翻攝自臉書）

曹西平提醒，沒有人是永遠順風順水，得意時千萬不要忘形，文中批評「比你厲害的人多得是，比你有錢的人更是多，太膚淺了，土雞就是土雞自己還洋洋得意，自以為是，太沒有格局了，遠離這些人層次不同會比較快樂一點」。

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同時曹西平上傳一張在舊家門口的自拍照，透露回到台中，在舊家公園路拍照感觸良多，站在家門口時，突然很想大哭一場，「我想我媽我想我爸，你不是我不要叫我放下跟忘記，少小離家老大回，家裡早就毀掉了我還能說什麼？」

曹西平回憶，爸爸的棺木就是從這裡送出去的，而且只有他自己一人送棺木去墓園，難過悲傷無人知道，「不到傷心處誰會想流眼淚，站在舊家門口很難受，想著爸媽的身影」，他也向年輕人分享：「如果妳們跟四哥遇到同樣的事情
妳們就知道那種滋味是什麼。」

【曹西平臉書全文】

人家過的好
我不會羨慕不會嫉妒
人家過的不好
我也不會瞧不起人
人的一生有多久？
你可能永遠都是順風順水嗎？
得意時千萬不要忘形
以前你是怎麼過的現在又是怎麼過的？
忘了當然忘了
好日子過多了忘記以前的苦日子
說話的嘴臉也是不一樣了
以為自己是誰？

比你厲害的人多得是
比你有錢的人更是多
太膚淺了
土雞就是土雞自己還洋洋得意
自以為是
太沒有格局了
遠離這些人層次不同會比較快樂一點
四哥回到台中在自己的舊家公園路拍張照片感觸很多
站在家門口我很想大哭一場
我想我媽我想我爸
你不是我不要叫我放下跟忘記
少小離家老大回
家裡早就毀掉了我還能說什麼？
回想起爸爸的棺木就是從這裡送出去的（只有四哥一個人送爸爸棺木出去）難過悲傷無人知道
不到傷心處誰會想流眼淚
站在舊家門口很難受
想著爸媽的身影
如果妳們跟四哥遇到同樣的事情
妳們就知道那種滋味是什麼？
#四哥台中舊家門口
#四哥想念爸媽就來這裡看一下
#四哥感念爸媽的養育之恩
#四哥這輩子不會忘記我一個人在這裡送爸爸棺木去墓園

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