曹西平突開轟「說話嘴臉不一樣了」　嗆對方：土雞還洋洋得意！

記者陳芊秀／綜合報導
藝人曹西平除了活躍於演藝圈，近年在台北和台中經營飾品店，並時常在社群平台發文分享生活。他20日一早發文：「好日子過多了忘記以前的苦日子，說話的嘴臉也是不一樣了，以為自己是誰？」引發外界關注。
▲曹西平發文突開轟。（圖／翻攝自臉書）
曹西平提醒，沒有人是永遠順風順水，得意時千萬不要忘形，文中批評「比你厲害的人多得是，比你有錢的人更是多，太膚淺了，土雞就是土雞自己還洋洋得意，自以為是，太沒有格局了，遠離這些人層次不同會比較快樂一點」。
同時曹西平上傳一張在舊家門口的自拍照，透露回到台中，在舊家公園路拍照感觸良多，站在家門口時，突然很想大哭一場，「我想我媽我想我爸，你不是我不要叫我放下跟忘記，少小離家老大回，家裡早就毀掉了我還能說什麼？」
曹西平回憶，爸爸的棺木就是從這裡送出去的，而且只有他自己一人送棺木去墓園，難過悲傷無人知道，「不到傷心處誰會想流眼淚，站在舊家門口很難受，想著爸媽的身影」，他也向年輕人分享：「如果妳們跟四哥遇到同樣的事情
妳們就知道那種滋味是什麼。」
【曹西平臉書全文】
人家過的好
我不會羨慕不會嫉妒
人家過的不好
我也不會瞧不起人
人的一生有多久？
你可能永遠都是順風順水嗎？
得意時千萬不要忘形
以前你是怎麼過的現在又是怎麼過的？
忘了當然忘了
好日子過多了忘記以前的苦日子
說話的嘴臉也是不一樣了
以為自己是誰？
哎
比你厲害的人多得是
比你有錢的人更是多
太膚淺了
土雞就是土雞自己還洋洋得意
自以為是
太沒有格局了
遠離這些人層次不同會比較快樂一點
四哥回到台中在自己的舊家公園路拍張照片感觸很多
站在家門口我很想大哭一場
我想我媽我想我爸
你不是我不要叫我放下跟忘記
少小離家老大回
家裡早就毀掉了我還能說什麼？
回想起爸爸的棺木就是從這裡送出去的（只有四哥一個人送爸爸棺木出去）難過悲傷無人知道
不到傷心處誰會想流眼淚
站在舊家門口很難受
想著爸媽的身影
如果妳們跟四哥遇到同樣的事情
妳們就知道那種滋味是什麼？
#四哥台中舊家門口
#四哥想念爸媽就來這裡看一下
#四哥感念爸媽的養育之恩
#四哥這輩子不會忘記我一個人在這裡送爸爸棺木去墓園
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