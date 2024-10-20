曹西平突開轟「說話嘴臉不一樣了」　嗆對方：土雞還洋洋得意！

記者陳芊秀／綜合報導

藝人曹西平除了活躍於演藝圈，近年在台北和台中經營飾品店，並時常在社群平台發文分享生活。他20日一早發文：「好日子過多了忘記以前的苦日子，說話的嘴臉也是不一樣了，以為自己是誰？」引發外界關注。

▲曹西平發文突開轟。（圖／翻攝自臉書）

曹西平提醒，沒有人是永遠順風順水，得意時千萬不要忘形，文中批評「比你厲害的人多得是，比你有錢的人更是多，太膚淺了，土雞就是土雞自己還洋洋得意，自以為是，太沒有格局了，遠離這些人層次不同會比較快樂一點」。

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同時曹西平上傳一張在舊家門口的自拍照，透露回到台中，在舊家公園路拍照感觸良多，站在家門口時，突然很想大哭一場，「我想我媽我想我爸，你不是我不要叫我放下跟忘記，少小離家老大回，家裡早就毀掉了我還能說什麼？」

曹西平回憶，爸爸的棺木就是從這裡送出去的，而且只有他自己一人送棺木去墓園，難過悲傷無人知道，「不到傷心處誰會想流眼淚，站在舊家門口很難受，想著爸媽的身影」，他也向年輕人分享：「如果妳們跟四哥遇到同樣的事情

妳們就知道那種滋味是什麼。」

【曹西平臉書全文】

人家過的好

我不會羨慕不會嫉妒

人家過的不好

我也不會瞧不起人

人的一生有多久？

你可能永遠都是順風順水嗎？

得意時千萬不要忘形

以前你是怎麼過的現在又是怎麼過的？

忘了當然忘了

好日子過多了忘記以前的苦日子

說話的嘴臉也是不一樣了

以為自己是誰？

哎

比你厲害的人多得是

比你有錢的人更是多

太膚淺了

土雞就是土雞自己還洋洋得意

自以為是

太沒有格局了

遠離這些人層次不同會比較快樂一點

四哥回到台中在自己的舊家公園路拍張照片感觸很多

站在家門口我很想大哭一場

我想我媽我想我爸

你不是我不要叫我放下跟忘記

少小離家老大回

家裡早就毀掉了我還能說什麼？

回想起爸爸的棺木就是從這裡送出去的（只有四哥一個人送爸爸棺木出去）難過悲傷無人知道

不到傷心處誰會想流眼淚

站在舊家門口很難受

想著爸媽的身影

如果妳們跟四哥遇到同樣的事情

妳們就知道那種滋味是什麼？

#四哥台中舊家門口

#四哥想念爸媽就來這裡看一下

#四哥感念爸媽的養育之恩

#四哥這輩子不會忘記我一個人在這裡送爸爸棺木去墓園