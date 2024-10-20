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陳子強深入「海拔1200公尺」原住民部落　山中作畫…台東開展了！

記者黃庠棻／台北報導

藝人陳子強舉辦個人畫展「溯原」，由台東縣政府與亞洲藝術與文化創意產業發展協會共同舉辦，將於台東藝文中心2樓展覽室展出至11月15日。本次展覽主題圍繞原住民文化與自然，生動詮釋傳說中獵人肩負保護族人與家園的重任與精神。

▲陳子強舉辦畫展。（圖／陳子強經紀人提供）

▲陳子強舉辦畫展。（圖／陳子強經紀人提供）

台東縣政府表示，這次展覽呈現了陳子強多年來在藝術創作與文化傳承方面的不懈努力，透過現代視角描繪山林中的生命故事，旨在分享原住民的故事與文化。展覽展出近30幅作品，讓觀眾能夠深刻體驗原住民對於土地與自然的敬意，並反思人類與自然之間的連結互動。

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▲陳子強舉辦畫展。（圖／陳子強經紀人提供）

▲陳子強舉辦畫展。（圖／陳子強經紀人提供）

陳子強為了讓作品更加貼近原住民文化，特別進駐海拔1200公尺的部落，並在山林中創作，經歷大自然的各種變化，將這些感受融入作品中。他提到，這次展覽不僅是對原住民文化的紀錄，也是對文化傳承工作者的致敬。

文化處補充指出，陳子強自小熱愛繪畫，並受到家族的影響，曾多次參與國內外展覽，至今已舉辦個人畫展十幾場。此外，他也利用自己的畫作進行公益活動，幫助需要幫助的人，將藝術的力量轉化為社會的關懷與支持。

▲陳子強舉辦畫展。（圖／陳子強經紀人提供）

▲陳子強舉辦畫展。（圖／陳子強經紀人提供）

台東在地店家對陳子強來台東辦畫展表示歡迎，並表示將提供住宿，邀請陳子強在台東繼續創作，支持當地經濟，展現社區對藝術的重視。

疫情過後，陳子強感受到許多事情的變化，並因多位演藝圈好友的過世而更加珍惜生命。他希望在有生之年，能夠做自己熱愛的事情，並對社會產生意義與幫助。

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