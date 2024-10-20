謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　後台獎座被收傻眼了

記者黃庠棻／台北報導

於台北流行音樂中心舉行的第59屆戲劇類金鐘獎已在19日完美落幕，《有生之年》堪稱最大贏家，一舉囊括6項大獎，包含最佳男主角、最佳男配角、最佳女主角、最具潛力新人獎、導演獎以及戲劇節目獎。

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▲《有生之年》慶功宴。（圖／TVBS提供）

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《有生之年》在典禮過後舉辦慶功宴，導演許肇任加上主演群包含獲獎的楊貴媚、鄭元暢、謝展榮都現身一同慶祝，就連與最佳女配角獎擦身而過且有傷在身的方志友都坐著輪椅露面，以及在劇中飾演楊貴媚媳婦的張榕容都到場共襄盛舉。

▲《有生之年》慶功宴。（圖／TVBS提供）

得到最具潛力新人獎的謝展榮，笑說爸爸謝祖武有看到他得獎的瞬間，馬上就有傳訊息給他，沒想到內容只寫了「我要睡了」，反差的回答讓眾人笑翻，他這才解釋父親是「刀子嘴豆腐心」，看到自己得獎爸爸內心肯定還是開心的。

▲謝展榮奪得最佳新人獎。（圖／記者黃克翔攝）

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而導演許肇任在頒獎典禮上率真的模樣圈了許多粉絲，更在台上替獲獎的吳慷仁讀了感謝信，他在慶功宴上透露因為對方在工作，所以還沒有第一時間聯繫上，不過自己會把得獎信封原封不動地交給對方，直呼「因為很難得」。

▲謝展榮得獎，親爸謝祖武只回了四個字。（圖／記者黃克翔攝）