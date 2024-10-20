「經歷令人心碎的失去」痛別好兄弟連恩！　贊恩宣布：演唱會延期

記者蕭采薇／綜合報導

英國天團一世代（One Direction）成員連恩（Liam Payne）日前於阿根廷布宜諾斯艾利斯墜樓身亡，享年31歲。前隊友贊恩在得知消息後難過至極，家人甚至不敢讓他獨處。原本即將展開美國巡迴的贊恩，最終也決定將演出延期，他在IG表示：「我愛你們，謝謝大家的理解。」

▲知情人士透露，贊恩得知連恩過世消息後，情緒幾乎崩潰。（圖／達志影像／美聯社）

贊恩在IG限時動態發文表示：「由於本週經歷令人心碎的失去，我決定推遲《STAIRWAY TO THE SKY》的美國巡迴，時間將重新安排至一月。詳情將在未來的幾天內確定，我也會立即公開訊息。你手上的門票可以延續使用，我愛你們，謝謝大家的理解。」

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贊恩在2015年退團後，幾乎就不願公開談論一世代，團體也在他離開後一年，正式宣佈休團。如今代四成員發表聯合聲明的一世代官方IG帳號，更是已經四年沒有發文。粉絲難過表示：「一直希望贊恩可以再和成員們一起，但沒想到是這樣的情況。」

▲贊恩決定將演唱會延期。（圖／翻攝自IG）

據《鏡報》報導，消息人士透露，贊恩得知消息後非常震驚，幾乎情緒崩潰。《每日郵報》也報導，贊恩的親人目前不敢讓他獨處，所以有一群朋友正陪著他，「贊恩凌晨得知此事，他非常震驚。他的父母已經與連恩的家人取得聯繫，表示支持和哀悼。」

▲一世代（One Direction）成員連恩墜樓離世，享年31歲。（圖／路透）

消息來源也坦言，由於「過去彼此之間存在問題」，贊恩和連恩已經有一段時間沒有說話了。然而，他們仍然「遠遠地互相尊重」。贊恩則在哀悼文中寫道：「當我17歲想家時，你總是以積極的心態和安慰的微笑陪在我身邊，讓我知道你是我的朋友，我是被愛的。」

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