ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「經歷令人心碎的失去」痛別好兄弟連恩！　贊恩宣布：演唱會延期

記者蕭采薇／綜合報導

英國天團一世代（One Direction）成員連恩（Liam Payne）日前於阿根廷布宜諾斯艾利斯墜樓身亡，享年31歲。前隊友贊恩在得知消息後難過至極，家人甚至不敢讓他獨處。原本即將展開美國巡迴的贊恩，最終也決定將演出延期，他在IG表示：「我愛你們，謝謝大家的理解。」

▲Zayn贊恩在第60屆葛萊美獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲知情人士透露，贊恩得知連恩過世消息後，情緒幾乎崩潰。（圖／達志影像／美聯社）

贊恩在IG限時動態發文表示：「由於本週經歷令人心碎的失去，我決定推遲《STAIRWAY TO THE SKY》的美國巡迴，時間將重新安排至一月。詳情將在未來的幾天內確定，我也會立即公開訊息。你手上的門票可以延續使用，我愛你們，謝謝大家的理解。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

贊恩在2015年退團後，幾乎就不願公開談論一世代，團體也在他離開後一年，正式宣佈休團。如今代四成員發表聯合聲明的一世代官方IG帳號，更是已經四年沒有發文。粉絲難過表示：「一直希望贊恩可以再和成員們一起，但沒想到是這樣的情況。」

▲贊恩決定將演唱會延期。（圖／翻攝自IG）

▲贊恩決定將演唱會延期。（圖／翻攝自IG）

據《鏡報》報導，消息人士透露，贊恩得知消息後非常震驚，幾乎情緒崩潰。《每日郵報》也報導，贊恩的親人目前不敢讓他獨處，所以有一群朋友正陪著他，「贊恩凌晨得知此事，他非常震驚。他的父母已經與連恩的家人取得聯繫，表示支持和哀悼。」

▲一世代（One Direction）成員連恩佩恩（Liam Payne）。（圖／路透）

▲一世代（One Direction）成員連恩墜樓離世，享年31歲。（圖／路透）

消息來源也坦言，由於「過去彼此之間存在問題」，贊恩和連恩已經有一段時間沒有說話了。然而，他們仍然「遠遠地互相尊重」。贊恩則在哀悼文中寫道：「當我17歲想家時，你總是以積極的心態和安慰的微笑陪在我身邊，讓我知道你是我的朋友，我是被愛的。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

推薦閱讀

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　「抹掉臉頰淚水」喊話了

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　「抹掉臉頰淚水」喊話了

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她　許瑋甯最大對手是雷嘉汭

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她　許瑋甯最大對手是雷嘉汭

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光　林依晨金鐘典禮大哭

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光　林依晨金鐘典禮大哭

《此時此刻》槓龜9項戰犯找到了！　劉俊謙「犯一禁忌」眾人喊：原來是你

《此時此刻》槓龜9項戰犯找到了！　劉俊謙「犯一禁忌」眾人喊：原來是你

4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

金鐘59戲劇完整得獎名單！楊謹華32年來首奪金鐘　《八尺門》奪7獎

金鐘59戲劇完整得獎名單！楊謹華32年來首奪金鐘　《八尺門》奪7獎

金鐘獎／許瑋甯「奪迷你視后」激動泛淚！哽咽謝邱澤：他是我的最佳隊友

金鐘獎／許瑋甯「奪迷你視后」激動泛淚！哽咽謝邱澤：他是我的最佳隊友

金鐘獎／許瑋甯領獎「狂冒一舉動」！網眼尖：以為要謝肚中小孩 PTT掀論

金鐘獎／許瑋甯領獎「狂冒一舉動」！網眼尖：以為要謝肚中小孩 PTT掀論

金鐘獎／吳慷仁「我是幸福的」奪視帝！缺席有話想說：容忍了我的任性

金鐘獎／吳慷仁「我是幸福的」奪視帝！缺席有話想說：容忍了我的任性

許瑋甯「這兩年失去了最愛」　金鐘連莊吐真實心聲…長文惹鼻酸！

許瑋甯「這兩年失去了最愛」　金鐘連莊吐真實心聲…長文惹鼻酸！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　「抹掉臉頰淚水」喊話了

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她　許瑋甯最大對手是雷嘉汭

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光　林依晨金鐘典禮大哭

《此時此刻》槓龜9項戰犯找到了！　劉俊謙「犯一禁忌」眾人喊：原來是你

4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

金鐘59戲劇完整得獎名單！楊謹華32年來首奪金鐘　《八尺門》奪7獎

金鐘獎／許瑋甯「奪迷你視后」激動泛淚！哽咽謝邱澤：他是我的最佳隊友

金鐘獎／許瑋甯領獎「狂冒一舉動」！網眼尖：以為要謝肚中小孩 PTT掀論

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

一世代, One Direction, 連恩佩恩, Liam Payne, 贊恩, Zayn Malik, Zayn

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 邵雨薇PO金鐘文：沒忘當時的自己！男友吳慷仁奪視帝…低調送14字
  2. 謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　後台獎座被收傻眼了
  3. 張清芳驚爆張菲近況「找不到人了」！　遺憾：他確定不出來了
  4. 2年前「揭台劇血汗」喊變革！　炎亞綸：最後大家還是向資本下跪
  5. 「經歷令人心碎的失去」痛別好兄弟連恩！　贊恩宣布：演唱會延期
  6. aespa桃園拼盤開唱「Winter靜電炸毛」景象超驚人　笑場唱不下去
  7. 主持金鐘獎「手抖全被錄」　姚淳耀自評60分：先回歸演員
  8. 4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強
  9. 許瑋甯「這兩年失去了最愛」　金鐘連莊吐真實心聲…長文惹鼻酸！
  10. 入圍8次終於奪金！楊謹華老公「在家爆哭」：我老婆我驕傲

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366