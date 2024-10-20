主持金鐘獎「手抖全被錄」　姚淳耀自評60分：先回歸演員

記者許逸群／台北報導

藝人姚淳耀昨（19日）主持戲劇類電視金鐘獎表現可圈可點，他會後出席《不良執念清除師》慶功宴，心情明顯輕鬆許多。他笑說，開場時最緊張，加上身邊親友不斷給予鼓勵，整體表現還算順利，一旁的楊謹華都大力誇讚：「他真的主持很棒！」

▲▼金鐘獎頒獎典禮主持人姚淳耀表現可圈可點。（圖／三立提供）

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姚淳耀先前透露，因為接下戲劇類金鐘獎典禮主持棒，近期睡覺都會做惡夢，夢到自己講話卡詞，醒來後還在半夢半醒之間咬了一下嘴唇，確認自己是在做夢，超真實的過程讓眾人一聽馬上笑翻。不僅如此，他還因為壓力太大，瘦了3、4公斤。

▲姚淳耀出席戲劇《不良執念清除師》慶功宴。（圖／三立提供）

緊張歸緊張，姚淳耀主持頒獎典禮表現不俗，除了控場以及與藝人互動，事先拍攝致敬台劇的片段也讓全場笑聲不斷。姚淳耀與鍾佳播搞笑還原入圍的台劇，同時也不忘說出劇中的經典台詞，瘋狂切換聲道，「笑果」十足。他透露，老婆事前有看過，「她說很好，她無條件支持。」不過他卻自評60分而已。

不過，姚淳耀在典禮後還未觀看自己的主持片段，甚至連網友的評論都沒看，他笑說：「還不太敢看，讓它過了。」他還透露，上台後其實心裡不緊張，但伸手時發現手在抖，只好趕緊伸回來。至於未來是否還願意接受三金主持邀約？他苦笑說：「先暫時回歸演員身分。」