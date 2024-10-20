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吳慷仁爭議下奪金鐘視帝！　狄志為「要記得栽培你的台灣戲劇圈」

記者陳芊秀／綜合報導

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮昨日（19）圓滿落幕，吳慷仁憑《有生之年》奪下戲劇節目最佳男主角。但因在大陸趕拍新劇未能出席，用手機觀看典禮直播時不斷落淚。資深媒體人狄志為發長文稱讚，同時也感性寫下：「要記得栽培你的台灣戲劇圈⋯⋯。」

▲▼吳慷仁看手機直播金鐘獎頒獎典禮。（圖／翻攝自臉書）

▲吳慷仁憑《有生之年》奪金鐘59視帝。（圖／翻攝自臉書）

狄志為大力稱讚吳慷仁：「吳慷仁人沒來，但隔了8年，他再次拿下一座金鐘視帝，人運氣來了擋都擋不住。」即使吳慷仁缺席頒獎典禮，遭到部分網友批評未參加台灣戲劇圈的重要盛事，他表示金鐘獎評審是無私、不受影響的，「看的是他的演技」。

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《有生之年》播出時，狄志為在臉書上就曾發文對吳慷仁的演出大力肯定，認為一定會入圍金鐘獎，結果不僅入圍，還奪下視帝。他呼籲：「請大家先撇開偏見、撇開對立，他演活了失敗魯蛇的角色，這對他來說仍是一個很大的肯定。」他同時也對視帝喊話：「希望未來吳慷仁不要缺席任何頒獎典禮，要記得栽培你的台灣戲劇圈⋯⋯。

▲▼吳慷仁奪視帝資深媒體人狄志為發文。（圖／翻攝自臉書）

▲吳慷仁淚奪視帝，狄志為發文：「要記得栽培你的台灣戲劇圈」。（圖／翻攝自臉書）

今年金鐘獎戲劇類頒給許多第一次以及等了許久終於敲鐘的人。狄志為特別點名楊謹華與鄭元暢，楊謹華以《不良執念清除師》奪得最佳女配角，這是她8次入圍金鐘首次得獎，「5度入圍金鐘影后（視后）都敗興而歸，今年終於以女配角獎敲響金鐘，一路從台下哭到台上，我想她是忍住沒大叫吧⋯⋯⋯⋯這獎等了20年啊」。而同樣等了20年的還有鄭元暢，「《有生之年》讓20年前惡作劇惡吻的江直樹，蛻變成成熟穩重內斂的高嘉揚，第一次入圍就拿男配角了」。連莊金鐘迷你電視影集視后的許瑋甯，他真心覺得對方演技越來越爐火純青。

對於今年的金鐘獎，狄志為認為無論是綜藝類或戲劇類，頒獎典禮都很好看，「台灣的節目還是很有水準
加油了，台灣演藝圈」，對台灣演藝圈加油打氣。他強調：「不管有沒有得獎，入圍就是肯定！」最後，他也提醒網友，若有批評或引戰的言論，也會毫不猶豫地刪除與封鎖。

網友輪番留言「那一句『不要忘了栽培你的台灣電視圈』讓我心有同感，藝人們真的不要看到鈔票，就忘了台灣曾經支持你們的我們」、「有生之年看了2遍,得獎者真的實至名歸」、「楊謹華真的是努力拼很久了，終於恭喜妳」、「我邊看邊哭」。

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