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金鐘獎／爸爸謝祖武只給61分！　21歲謝展榮拿獎「上台致詞沒謝他」

記者田暐瑋／綜合報導

新生代演員謝展榮年僅21歲，就以《有生之年》奪下第59屆金鐘獎最具潛力新人獎，讓製作人林心如感動到落淚，謝展榮在台上感謝工作團隊，也鼓勵後輩，但唯獨沒有感謝到爸爸謝祖武，而謝祖武過去受訪時評分兒子表現只有61分，對兒子獲得肯定相當平常心。

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謝展榮在致詞時，感謝導演、同劇演員及幕後團隊，「沒有你們也不可能有我！」並鼓勵所有後輩：「只要努力就有可能。」最後更高舉獎杯，向所有懷疑他的人宣示：「給所有不看好我的人，看好了！」唯獨沒有謝謝爸爸，到後台受訪時才趕緊補充。

▲▼ 15戲劇節目最具潛力新人獎-謝展榮/有生之年。（圖／記者黃克翔攝）

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▲謝展榮。（圖／記者黃克翔攝）

爸爸謝祖武先前被問到兒子入圍，表示：「不管看不看好，還是演員的本質把戲演好了，入圍是屬於一種緣分，這個開心一下就好了，接下來是要把工作做好。」對兒子相當嚴格，更直言謝展榮在《有生之年》表現只有「61分！」僅是比及格多1分，但隨後笑說：「我頂多也只是62分而已。」

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至於謝展榮在頒獎典禮上的服裝選擇，謝祖武表示這主要是由妻子Olivia負責，他不干預，坦言兒子沒有邀請一同走紅毯，他也沒有計劃陪同，認為若謝展榮獲獎，製作團隊會安排慶祝，兒子反而才應該用獎金請大家吃飯。由於謝展榮目前還在就讀大學4年級，謝祖武直言兒子最煩惱的其實是學業，父子私下討論的都是超日常的話題，像是兒子堅持牛仔褲不要常常洗、堅持要先做重訓然後再跑步，都跟他觀念不太一樣。

▲▼2024愛不止息慈善晚會-謝祖武。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝祖武。（圖／記者黃克翔攝）

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