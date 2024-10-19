金鐘獎／曾敬驊「衣服破大洞」一片肉色外露！　網見冰塊腹肌全暈船

記者蔡宜芳／綜合報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日於台北流行音樂中心登場，紅毯主持人由侯彥西、楊小黎擔任，典禮則是由姚淳耀扛下重責。稍早，入圍戲劇節目男主角獎的曾敬驊，以性感中空西裝登上紅毯，腹肌全看光，造型相當搶眼。

▲《不良執念清除師》曾敬驊。（圖／記者李毓康攝）

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曾敬驊此次以《不良執念清除師》入圍視帝，被問到殺青後有沒有什麼後遺症？他坦言：「有時候睡覺的時候，做夢會聽到『幫我』兩個字。就是裡面拍的場景一幕幕會在夢中。」

▲第59屆金鐘獎，戲劇類星光大道，《不良執念清除師》曾敬驊。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

《不良執念清除師》在第59屆金鐘獎戲劇節目中，入圍了高達9項大獎，包含最佳戲劇節目獎、最佳導演獎、最佳編劇獎、最佳男主角獎、最佳女配角獎、最佳男配角獎、最具潛力新人獎、視覺特效獎、節目創新獎，也是目前為止愛奇藝國際站開站以來，自製劇入圍最多的一部劇。

▲《不良執念清除師》曾敬驊。（圖／記者李毓康攝）

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首次挑戰戲劇男主角的曾敬驊，得知入圍消息時正在拍攝，坦言「很開心得知入圍金鐘的消息，得知當下我正在為下個作品做準備，所以這個喜悅跟蒲一永的學習能力一樣，總是慢了別人幾步」並露出招牌微笑。