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金鐘獎／鍾瑶全身透視「黑三角小褲褲」看光！　美背全裸只綁3條線

記者蔡宜芳／綜合報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日於台北流行音樂中心登場，紅毯主持人由侯彥西、楊小黎擔任，典禮則是由姚淳耀扛下重責。稍早，《何百芮的地獄毒白》演員孫可芳、鍾瑶先後步上紅毯，兩人的戰袍也相當吸睛。

▲▼第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《何百芮的地獄毒白》孫可芳。（圖／記者林敬旻攝）

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《何百芮的地獄毒白》孫可芳。（圖／記者林敬旻攝）

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孫可芳身著的深藍色禮服富有層次感的褶皺和不對稱剪裁，帶有爆乳效果，營造出既端莊又不失性感的效果。而鍾瑶則身穿黑色亮粉透視修身長裙，大腿側還開高衩，若隱若現相當火辣。

▲▼第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《何百芮的地獄毒白》鍾瑶。（圖／記者林敬旻攝）

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《何百芮的地獄毒白》鍾瑶。（圖／記者林敬旻攝）

孫可芳和鍾瑶受訪時，對於入圍同個獎項，後者笑說：「是我一定會拿下。」孫可芳則接著說：「那我也要一起拿！」鍾瑶隨後又說：「好啦，如果妳想要拿走這個獎項，那金鐘紅毯第一名也不會是妳的。」孫可芳也不甘示弱回說：「好啦，反正我入圍這麼多次了，就不差這一次，明年再說。」雙方互嗆相當可愛。

▲▼第59屆金鐘獎，戲劇類星光大道，《何百芮的地獄毒白》孫可芳、鍾瑶。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲第59屆金鐘獎，戲劇類星光大道，《何百芮的地獄毒白》孫可芳、鍾瑶。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲▼第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《何百芮的地獄毒白》孫可芳、鍾瑶。（圖／記者林敬旻攝）

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《何百芮的地獄毒白》孫可芳、鍾瑶。（圖／記者林敬旻攝）

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