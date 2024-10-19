澎恰恰奪金鐘「吐扛債心聲」：許多難堪無法解釋！　一路哭到後台

記者陳芊秀／綜合報導

主持人澎恰恰與許效舜、苗可麗憑《超級夜總會》奪下第59屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎，他台上哽咽致詞「該感謝的感謝了，老兵不死」，後台訪問時更忍不住淚崩，19日凌晨發文時，不免提及扛債壓力：「獲獎，讓我動力升高……。」

▲澎恰恰激動落淚。（圖／記者李毓康攝）

澎恰恰表示：「今晚打著完全沒信心的心情出席。緊張？隨緣。不緊張，騙人的。」他提到，過去幾個月面對許多無法解釋的新聞報導，感到無奈與更深的自責。他說「獲獎，讓我動力升高，還債，不欠人的意志靠老天爺幫忙」，不忘向債權人的寬容表達感謝，強調自己會更加努力工作以償還債務。他誠懇地說：「我只有一個方向，就是努力！加速賺錢。謝謝給我機會。真心感謝。」

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▲澎恰恰奪金鐘吐償債心聲。（圖／翻攝自臉書）

68歲的澎恰恰除了主持《超級夜總會》，近年為了償還債務，進軍大陸直播帶貨市場，透過短影音與直播分享做料理、寫書法、彈奏吉他等技藝圈粉。他也在抖音分享自己奪獎後，與許效舜、苗可麗一路走到後台，邊走邊拭淚的身影令身邊工作人員跟著感動。而這是他第6座金鐘獎。

▲澎恰恰一路哭到後台。（圖／翻攝自抖音）