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小甜甜飛韓國「突重感冒」臥病4天　不忘買女兒禮！狂塞滿2行李

記者顧齊祐／綜合報導

藝人小甜甜（張可昀）2023年她與前夫宋晉賢離婚，日前她在社群上宣布，要帶女兒移居到廈門展開新生活，引發了外界熱議。近日她飛往了韓國旅遊，不過卻突然重感冒，整趟旅程都在生病中度過，使原本的計畫都泡湯了，讓粉絲都相當擔心。

▲小甜甜整趟韓國旅程都在生病中度過。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜 張可昀）

▲小甜甜整趟韓國旅程都在生病中度過。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜 張可昀）

小甜甜近日前往韓國遊玩，不料旅程還尚未開始她就生了重病只能臥床，她在臉書發文道「來韓國四天也剛好病了四天……就在抵達韓國的第一天突然瞬間重感冒…頭喉嚨全身都炸痛，鼻涕倒流又夾帶著鼻塞！重點發燒又畏寒～於是乎原本計畫好的韓國行！我都躺在飯店的床上根本下不了床」。

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▲小甜甜形容在韓國每天把感冒藥當糖果吃。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜 張可昀）

▲小甜甜形容在韓國每天把感冒藥當糖果吃。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜 張可昀）

小甜甜形容說在韓國根本每天把感冒藥當糖果吃，已經吃遍了所有成藥。不過還好到了第四天她的病情終於好轉，可以下床離開了，她分享道「直到今天稍微好轉可以下床，去逛了幾個地方，明明那麼短的時間我居然就火速的塞爆兩個行李箱，最可怕的裡面我的東西少之又少，通通是買給米苔目（小甜甜女兒）的」。

▲小甜甜期待著女兒收到禮物的反應。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜 張可昀）

▲小甜甜期待著女兒收到禮物的反應。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜 張可昀）

小甜甜也繼續說「有了孩子眼睛真的自然不再尋找自己的東西，卻有著敏銳的雷達這個適合我小孩，這個我小孩喜歡..買買買」，可見她對女兒的喜愛。她也期待著女兒收到禮物的反應，在文中最後說道「明天馬上要回家了～希望我快點康復～回家看著米苔目拆禮物開心的樣子…好期待喔」。

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