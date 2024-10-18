ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「超渡瑞拉」毀童年！　玻璃鞋變兇器《地獄灰姑娘》大開殺戒

記者蕭采薇／台北報導

又一童年經典童話被顛覆！血腥版《小熊維尼》製作公司再推毀童年新作《地獄灰姑娘》，這次的灰姑娘不再是那位逆來順受的乖巧女孩，在受盡霸凌後，她黑化滿心為復仇的黑化公主，並召喚出暗黑系「神仙教母」。電影徹底翻轉《仙杜瑞拉》的美妙童話，並以前所未有的殘酷與驚悚展現在觀眾眼前。 

▲《地獄灰姑娘》仙杜瑞拉黑化。（圖／可樂提供）

▲《地獄灰姑娘》仙杜瑞拉黑化。（圖／可樂提供）

《地獄灰姑娘》翻玩經典童話故事，然而大家熟悉的童話王國不再童真浪漫，而是充滿著權謀與背叛的危險國度。主角仙杜瑞拉每日遭受惡毒繼母和繼姐的羞辱與折磨，但身為單純天真的少女，她仍相信自己有機會透過王子的選妃舞會來翻轉命運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而當她滿心期待地抵達舞會並與王子共舞後，迎來的卻是王子邪惡的訕笑與無情背叛，舞會搖身一變成霸凌羞辱大會，於是仙杜瑞拉忍無可忍決心展開復仇計畫，這一次她能依賴的只有自己。 

▲《地獄灰姑娘》仙杜瑞拉黑化。（圖／可樂提供）

▲《地獄灰姑娘》仙杜瑞拉黑化，玻璃鞋變兇器。（圖／可樂提供）
 
導演路易莎華倫（Louisa Warren）稱《地獄灰姑娘》是一部結合《仙履奇緣》與《魔女嘉莉》的暗黑童話，揮別公主透過王子獲得救贖的迪士尼設定，並挖掘格林兄弟童話版本的黑暗面，當主角仙杜瑞拉在受盡繼母與繼姊們的折磨，又遭受到渣男王子的背叛後，她決心倚靠自己的力量開始復仇。

▲《地獄灰姑娘》仙杜瑞拉黑化。（圖／可樂提供）

▲《地獄灰姑娘》仙杜瑞拉在受盡繼母與繼姊們的折磨，又遭受到渣男王子的背叛。（圖／可樂提供）

於是仙杜瑞拉與暗黑系神仙教母交易後而獲得了殺戮之力，準備在舞會大開殺戒，暗黑女力覺醒後灰姑娘不再依賴王子，終於能靠自己痛宰霸凌仔，玻璃鞋爆頭、剪腳趾樣樣來，這回繼母與繼姊們無法再置身事外，她們將與王子為自己的惡行付出代價，《地獄灰姑娘》將於10月25日萬聖節檔期全台上映。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

推薦閱讀

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰傻眼回：第一次被這樣說

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰傻眼回：第一次被這樣說

金鐘獎／《全明星2》路跑女神禮服太緊！車頭燈炸出一半　超香畫面被拍

金鐘獎／《全明星2》路跑女神禮服太緊！車頭燈炸出一半　超香畫面被拍

金鐘獎／坤達得獎一喊「老婆❤」結巴了！　16字公開放閃柯佳嬿超甜

金鐘獎／坤達得獎一喊「老婆❤」結巴了！　16字公開放閃柯佳嬿超甜

快訊／連恩家人正式發聲「我們的心碎了」　身後留7歲幼子：永遠懷念

快訊／連恩家人正式發聲「我們的心碎了」　身後留7歲幼子：永遠懷念

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

連恩墜樓亡！一世代4成員首發聲　「他」承諾：當你兒子需要的叔叔

連恩墜樓亡！一世代4成員首發聲　「他」承諾：當你兒子需要的叔叔

洪榮宏21歲正妹女兒結婚　「前妻現任老公」霸氣致詞超閃

洪榮宏21歲正妹女兒結婚　「前妻現任老公」霸氣致詞超閃

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

樂天女孩自爆初夜在國三！　Dora羞吐私密床事：想約跑

樂天女孩自爆初夜在國三！　Dora羞吐私密床事：想約跑

金鐘獎／被老公坤達隔空召喚！　柯佳嬿火速回「嚇我一跳！」閃瞎

金鐘獎／被老公坤達隔空召喚！　柯佳嬿火速回「嚇我一跳！」閃瞎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰傻眼回：第一次被這樣說

金鐘獎／《全明星2》路跑女神禮服太緊！車頭燈炸出一半　超香畫面被拍

金鐘獎／坤達得獎一喊「老婆❤」結巴了！　16字公開放閃柯佳嬿超甜

快訊／連恩家人正式發聲「我們的心碎了」　身後留7歲幼子：永遠懷念

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍

連恩墜樓亡！一世代4成員首發聲　「他」承諾：當你兒子需要的叔叔

洪榮宏21歲正妹女兒結婚　「前妻現任老公」霸氣致詞超閃

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！遭起底：正宮懷2胎　大街親密埋胸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

地獄灰姑娘, 超渡瑞拉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 珍妮佛勞倫斯捍衛人權！直擊「三位阿富汗女性」　曝塔利班壓迫暴行
  2. 金鐘獎／節目得獎「編劇突送急診」！導演揭送醫原因　本人發聲曝真相
  3. 不斷更新／金鐘59節目即時得獎名單！　《群山之島與不去會死得他們2》獲聲音設計獎
  4. 變裝皇后飛帆與立委黃捷逗趣比美！　同運先驅現身力挺酷兒影展
  5. 金鐘獎／《紀錄觀點那些鳥事》奪導演獎！曾被批「缺少電影感」雪恥了
  6. 「超渡瑞拉」毀童年！　玻璃鞋變兇器《地獄灰姑娘》大開殺戒
  7. 楊繡惠遭徐乃麟罵「賤」！《衝衝衝》明播出揭真相　籃籃爆原味內褲賣1500
  8. 金鐘獎／納豆復出首頒獎反應遲緩　突丟「超神1笑哏」網淚：好感動
  9. 金鐘獎／金曲歌王「提早過萬聖節」穿上台！PTT：風格變好多 全場起立嗨爆
  10. 《還珠格格》容嬤嬤88歲近況曝！　搭公車「暖心1舉動」網讚爆

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366