「超渡瑞拉」毀童年！　玻璃鞋變兇器《地獄灰姑娘》大開殺戒

記者蕭采薇／台北報導

又一童年經典童話被顛覆！血腥版《小熊維尼》製作公司再推毀童年新作《地獄灰姑娘》，這次的灰姑娘不再是那位逆來順受的乖巧女孩，在受盡霸凌後，她黑化滿心為復仇的黑化公主，並召喚出暗黑系「神仙教母」。電影徹底翻轉《仙杜瑞拉》的美妙童話，並以前所未有的殘酷與驚悚展現在觀眾眼前。

▲《地獄灰姑娘》仙杜瑞拉黑化。（圖／可樂提供）

《地獄灰姑娘》翻玩經典童話故事，然而大家熟悉的童話王國不再童真浪漫，而是充滿著權謀與背叛的危險國度。主角仙杜瑞拉每日遭受惡毒繼母和繼姐的羞辱與折磨，但身為單純天真的少女，她仍相信自己有機會透過王子的選妃舞會來翻轉命運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而當她滿心期待地抵達舞會並與王子共舞後，迎來的卻是王子邪惡的訕笑與無情背叛，舞會搖身一變成霸凌羞辱大會，於是仙杜瑞拉忍無可忍決心展開復仇計畫，這一次她能依賴的只有自己。

▲《地獄灰姑娘》仙杜瑞拉黑化，玻璃鞋變兇器。（圖／可樂提供）



導演路易莎華倫（Louisa Warren）稱《地獄灰姑娘》是一部結合《仙履奇緣》與《魔女嘉莉》的暗黑童話，揮別公主透過王子獲得救贖的迪士尼設定，並挖掘格林兄弟童話版本的黑暗面，當主角仙杜瑞拉在受盡繼母與繼姊們的折磨，又遭受到渣男王子的背叛後，她決心倚靠自己的力量開始復仇。

▲《地獄灰姑娘》仙杜瑞拉在受盡繼母與繼姊們的折磨，又遭受到渣男王子的背叛。（圖／可樂提供）



於是仙杜瑞拉與暗黑系神仙教母交易後而獲得了殺戮之力，準備在舞會大開殺戒，暗黑女力覺醒後灰姑娘不再依賴王子，終於能靠自己痛宰霸凌仔，玻璃鞋爆頭、剪腳趾樣樣來，這回繼母與繼姊們無法再置身事外，她們將與王子為自己的惡行付出代價，《地獄灰姑娘》將於10月25日萬聖節檔期全台上映。